1.6 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili memur sendikaları tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Kamu personeli ve kamudan emeklilerin gözü Meclis’te. Memurlar 3600 ek göstergenin ramazan ayında Meclis’te görüşülüp bir an önce verilmesini istiyor. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek göstergenin kapsamı genişletilecek mi? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? Meclis ne zaman toplanıyor? İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

MECLİS NE ZAMAN TOPLANIYOR?

2 Mayıs Perşembe günü açılan birleşimde TBMM Genel Kurulu toplanamamıştı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının teşekkül etmediğini belirtti. Adan, birleşimi 7 Mayıs Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

TBMM’nin bir sonraki genel kurulu 7 Mayıs Salı günü saat 15.00’te toplanacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran çok sayıda kamu personeli, ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi. Komisyona başvuruda bulunan memurlar dilekçelerinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılarak, “ek gösterge mağduriyeti”nin ortadan kaldırılmasını talep etti.

Dilekçelerde, “Uygulamadaki ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı, siyasi partilerce yazılı ve görsel basın aracılığıyla seçim vaatleri olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda ek göstergesi 3000 ve altında olan tüm memur ve memur emeklilerinin ek göstergesinin aynı oranda arttırılması yönünde bir an önce yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz” talepleri yer aldı.

GÖSTERGE HESABI NASIL YAPILIR?

Başvurunun ardından gözler siyasi partilerin seçim vaatlerinden olan 3600 ek göstergeye çevrildi. Peki memurların dört gözle yasal düzenlemesini beklediği ek gösterge nedir, nasıl hesaplanıyor?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Ek göstergelerin 2200’den ve 3000’den 3600’e çıkarılmasıyla birlikte meslek gruplarının emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artış olacak.

MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

Ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira, ikramiye ise 17 bin lira; öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkacak personelde ise artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek.

Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ortalama olarak ise emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacak.

İKRAMİYEDE ARTIŞ NE KADAR OLACAK?

Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkacak personelde emekli ikramiyesinde artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki memurun 77 bin liralık emekli ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda bu ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurun kıdem süresi ve derecesine göre artış oranı değişecek.