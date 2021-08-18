3600 ek göstergeden hemşire, din görevlisi, öğretmen ve polis olmak üzere bir buçuk milyona yakın memur etkilenecek. Ek gösterge ile 657 sayılı kanuna tabii olan memurların hem maaşlarında hem de emekli ikramiyelerinde iyileştirme gerçekleşecek. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? İşte konuya ilişkin detaylar…

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

3600 ek gösterge ile ilgili açıklama Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak zammın müzakere edildiği toplu sözleşme görüşmelerinde konuyu ele aldıklarını belirten Bakan Bilgin, “Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir.” ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde oldukça önemli bir yer kaplayan etmenlerden biridir. Ek göstergelerin yüksek olması halinde emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de yüksek olur. Bu yüzden memurlar bulundukları unvanların 1’inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını talep ediyorlar. Ek gösterge rakamları unvan, derece ve hizmet sınıflarına göre farklılık gösterir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı maaş miktarı veya da aynı olmayacak.

3600 EK GÖSTERGEDEN KİMLER YARARLANACAK?

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkarılmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan çalışanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 TL’den 103 bin 279 TL’ye yükselecek. 3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 TL azalma olsa da emekli maaşı 550 TL, emekli ikramiyesi 20 bin 710 TL artacak. Polislerin emekli maaşı 533 TL artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 TL artış olacak. Çıkacak yasadan 1 milyon 100 bin öğretmen, 280 bin polis, 120 bin din görevlisi 110 bin hemşire, yararlanacak.