‘3600 ek göstergede son durum ne?’ İşte ek göstergede son gelişmeler…

1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge gündemdeki konular arasında ağırlığını koruyor. Kamu personelinin maaşı ve ikramiyelerinde gözle görünür bir artış sağlayacak 3600 ek gösterge internette en çok aranan konular arasında yer alıyor. Ek gösterge kapsamında olan kamu personeli ‘3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?’ ve ‘3600 ek göstergede son durum ne?’ sorularını merak ediyor. İşte detaylar…

AK PARTİLİ MUŞ: "3600 EK GÖSTERGE ACELEYE GETİRİLMEMELİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Masamızda olan bir konudur. Bunun teknik çalışmaları, ilgili kurumların görüşleri devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra adım atılabilir. AK Parti’nin masasında olan bir konudur. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli açıklamalar yapılacaktır. 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin seçimden önce alelacele getirilmesini etik olarak çok doğru bulmuyoruz" dedi.

ÇABUK “EK GÖSTERGE ÖĞRETMENLERE HEMEN VERİLMELİ”

Şube Kongresini geçtiğimiz kasım ayında yapan Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesi, ilk il divan toplantısını Öğretmenevinde yaptı. Divan Toplantısına, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir Şubesine bağlı 20 İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1. Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk il divan toplantısında 3600 ek gösterge ile ilgili taleplerini dile getirdi. Öğretmenler için beklentilerini açıklayan Çabuk, 3600 ek göstergenin öğretmenlere hemen verilmesini talep etti.

EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın 3600 kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

HANGİ MESLEKLERE EK GÖSTERGE ÇIKACAK?

Daha önceden İbrahim Kalın’ın yaptığı açıklamada dört meslek grubuyla ilgili bir paket olacağını duyurmuşlardı. İlk etapta; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi şeklinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu. 3600 ek gösterge kapsamında dul ve yetimler de yararlanacak.







