3600 ek gösterge 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde memur sendikaları ve hükûmet sözcüleri arasında masaya yatırılmıştı. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın belirlendiği görüşmelerde 3600 ek göstergenin kısa zaman içinde çözüme ulaştırılması konusunda mutabakat sağlanmıştı. Özellikle emekli ikramiyesi ve aylıklarda fark yaratacak 3600 ek gösterge hakkında açıklamalar devam ediyor. Milyonlarca memur ise 3600 ek göstergede son durum ne? Ne zaman çıkacak? araştırmalarına devam ediyor…

BAKAN BİLGİN’DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin' konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Kamu personelinin 3600 meselesi çok önemidir çünkü kamuda çalışırken insanların aldıkları ücretleri, sahip oldukları hayat tarzını emekli olduktan sonra kaybetmeleri çok ciddi bir sorundur.

Bu emeklilik sistemimizin ve ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlenmesini gerektiren bir soruna işaret etmektedir. Bizim gündemimizdedir. Bunun gereğini yapacağız. Bunu bir iyi niyet ifadesi olmaktan çıkarıp çözmek mecburiyet haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milyonlarca memur 3600 ek göstergenin en zaman çıkacağına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde “Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." Açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından 3600 ek göstergenin 2022 yıl sonunda çıkacağı düşünülmeye başlandı.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Kamuda memur olarak çalışanların emekli olduklarında ne kadar emekli ikramiyesi ve emekli aylığı alacağı, birtakım göstergeler göz önünde bulundurularak hesaplanıyor.

Bu göstergeler ise hesaplamayı haliyle de maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması halinde sadece emeklilik tazminatında 20 bin TL’ye yakın bir artış yaşanıyor. Artış sadece emekli ikramiyesinde değil emekli aylığında da görülüyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAR?

3600 ek göstergenin kapsamında şu an için öğretmenler, polisler, din görevlileri ve hemşireler yer alıyor. Sadece bu dört gruptaki çalışanların sayısı bile 1,6 milyon çalışanı buluyor.