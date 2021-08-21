3600 ek göstergeli zamlı maaşlar! Kim ne kadar alacak? İşte tablo...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in son açıklamasıyla birlikte memurların gözü 3600 ek göstergeye çevrildi. Yaklaşık 5 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenleme çıkarsa maaş ve ikramiyelerde önemli artışlar olacak. Emekli maaşındaki artış 1.000 lirayı, ikramiyedeki artış ise 30 bin lirayı aşacak...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2018’de AK Parti’nin seçim beyannamesini açıklandığı toplantıda, “Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum. Burayı hassas dinleyelim. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız” demesi ile birlikte kapsamdaki memurlar büyük bir heyecan yaşamaya başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yine 14 Mart 2019’da Tıp Bayramı’nda ve Ankara Şehir Hastanesi açılış töreninde de polisler ve öğretmenler ile birlikte hemşirelerin de 3600 ek gösterge probleminin çözüleceğini açıkladı.

TOPLU GÖRÜŞMEDE GÜNDEME GELDİ

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in memurların 2022- 2023 yıllarını içerecek toplu sözleşme görüşmelerinin başlangıcında; 3600 ek gösterge probleminin çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini açıklaması, yine memurları heyecanlandırdı. Memurlar ve memur sendikaları da ek göstergesi 3600’ün altında olan bütün memurların ek göstergelerinin 3600 rakamına yükseltilmesini talep etmeye başladılar.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Ancak ek gösterge, Emekli Sandığı’na tabi memurun görev aylığı tutarını çok az yükseltmesine (yaklaşık olarak 20-50 TL arası) karşın, emekli aylığını yaklaşık 800-1.000 lira arasında artırıyor.

HANGİ MEMURLARA VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018’de, 3600 ek gösterge verileceklerin kapsamının polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ile diğer idareciler olduğunu açıklamıştı. Ancak daha sonra idarecilerden çok bahsedilmemekle birlikte kapsamda bulunanların amirlerinin ek göstergelerinin 3600’den düşük olması nedeniyle bu amirlerin de ek göstergelerinin en azından 3600 olması hatta daha da yüksek bir rakam belirlenmesi gerekliliği beklentileri artıyor.

SENDİKALARIN TALEBİ NELER?

Memurlar ve sendikalar ise haklı olarak artık kamuda en düşük ek göstergenin 3600 olmasını talep ediyor. Hatta bugüne kadar ek göstergeleri olmayan yardımcı hizmetler sınıfı çalışanı hizmetli, müstahdem gibi memurlar da en azından kendileri için az da olsa bir ek gösterge rakamı belirlenmesini talep ediyor. Memurlardan 3600 ek gösterge verilmesi öngörülen kesimde halen ek göstergesi 2200 olan da var, 3000 olan da var. Ek göstergenin 2200’den veya 3000’den 3600’e yükseltilmesi emekli aylığını da ikramiyeyi de farklı etkiliyor.

2200’DEN GEÇİŞTE FARK

Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600’e çıkarsa 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkacak ve 1.021 lira bir artış olacak.

3000’DEN ARTIŞTA DEĞİŞİM

Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600’e yükselirse 3 bin 873 lira olan emekli maaşı 4 bin 723 liraya çıkacak. Yani 849 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükselecek ve 906 lira bir artış olacak.

İKRAMİYEYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Emekli ikramiyesinin hesaplanması yönünden bütün memurlar aynı mevzuata tabi. Örneğin; ek göstergesi 2200 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600’e yükselirse 125 bin 530 lira olan ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkacak. Yani 31 bin 913 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 150 bin 636 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya çıkara 38 bin 296 lira bir artış gerçekleşecek. Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi neticesinde 129 bin 126 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya yükselecek. Hizmet 30 yılsa bu kez ikramiye 34 bin lira aratarak 188 bin 933 liraya çıkacak.

BELLİ KADROLARA VERİLMESİ DENGELERİ BOZABİLİR

Sadece öğretmen, imam-hatip, polis ve öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi, kamu yönetiminde bürokratik bazı dengeleri de etkileyecektir. Memurlardan il müftüsü 3600, il müftü yardımcısı ve ilçe müftüsü 3000, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Daire Başkanları ile diğer birinci sınıf Emniyet müdürleri 3600, diğer Emniyet müdürleri 3000, uzman tabip, tabip, diş hekimi 3600, yönetici konumunda olan şube müdürü 2200 ek gösterge rakamlarından yararlanıyor. Bu nedenle 3600 ek gösterge verilirken hiyerarşik dengeler ve hizmet sınıflarındaki diğer unvanların da ek göstergeleri gözden geçirilmeli ve hakkaniyet kuralları çerçevesinde uygulama genişletilmeli. Ya da Yardımcı hizmetler sınıfı da dahil olmak üzere yükseköğretim mezunu bütün memurlar için en düşük ek gösterge 3600 olarak belirlenmelidir.