Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge mesajını ilk 2018’de AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda vermişti. Erdoğan, burada verdiği mesajda polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin 3600 ek gösterge sorununun çözüleceğine dikkat çekmişti. Erdoğan, son olarak 3600 ek göstergesinin 2022 yılının sonuna kadar çözüme kavuşturulacağını açıklamıştı.

OCAKTA MECLİS’E GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise 14 Kasım’daki Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması’nda 3600 ek gösterge çalışmalarında sona geldiklerini ve çalışmayı ocak ayında Meclis’e getireceklerini söylemişti. Kamuda memurların 3600 ek gösterge beklentileri devam ederken kapsamı hakkında ise yürütülen çalışmalar konusunda resmi bir bilgi paylaşılmamıştı.

HER AY 906 LİRA FAZLA YATACAK

Peki 3600 ek gösterge düzenlemesi öğretmenlere ne gibi faydalar sağlayacak? Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Ancak ek gösterge, memurun görev aylığı tutarını çok az yükseltmesine (yaklaşık olarak 20-50 lira arası) karşın, emekli aylığında önemli artışlar sağlayacak. Örneğin; ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir öğretmenin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi halinde şu anda 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya yükselecek. Dolayısıyla emekli aylığında 849 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan öğretmenin ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkacak ve 906 liralık bir yükseliş görülecek.

25-30 YIL ÇALIŞANA NE KADAR TOPLU PARA ÖDENECEK?

Ek göstergesi 3000 olan 25 yıl hizmeti olan bir öğretmen ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi neticesinde 129 bin 126 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkacak. Bir başka deyişle emekli ikramiyesinde 28 bin 318 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan öğretmenin ise 154 bin 951 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya yükselecek ve 33 bin 981 lira bir artış söz konusu olacak.

ÖZEL GÜNDE DUYURULDU

İlk müjde öğretmenlere geldi. Kamuda yaklaşık 950 milyon öğretmen bulunuyor. Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle önceki gün 81 ilden 81 öğretmenle bir araya geldiği toplantıda, “Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum. Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

SENDİKALAR NE İSTİYOR?

Memurlar ve sendikalar kamuda en düşük ek göstergenin 3600 olmasını talep ediyor. Hatta bugüne kadar ek göstergeleri olmayan yardımcı hizmetler sınıfı çalışanı hizmetli, müstahdem gibi memurlar da en azından kendileri için az da olsa bir ek gösterge rakamı belirlenmesini talep ediyor. Memurlardan 3600 ek gösterge verilmesi öngörülen kesimde halen ek göstergesi 2200 olan da var, 3000 olan da var. 2200 ek göstergeden 3600 ek göstergeye geçişte emekli maaşlarında 1000 liranın üzerinde, ikramiyede de 40 bin liraya varan artış olacak.