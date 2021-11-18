Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 37 nerenin plaka kodu? 37 plaka hangi şehir? 37 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

37 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Şehirlerarası çıkılan yolculuklarda sıklıkla karşılaşılan plaka kodlarından biri olan 37 numaralı plaka kodu, Ülkemizin Karadeniz bölgesinde yer almakta olan ve 20 ilçeyi sınırları içerisinde barındıran Kastamonu iline aittir. Bu sayede 37 numaralı plakalı bir aracı gördüğünüzde o aracın hangi ile kayıtlı olduğunu kolaylıkla anlamanız mümkün hale gelmektedir.

Türkiye'de mevcut durumda olan 81 vilayet için de birbirinden farklı plaka kodu belirlenmiştir. Kastamonu ili de bu vilayetler arasında yerini almaktadır. Böylelikle Kastamonu iline kayıtlı durumdaki araçlarda plakalarında bulunmakta olan ilk iki hanesinin 37 olduğu kolaylıkla görülebilir. Bu sayede gerçekleştirmekte olduğunuz yolculuk esnasında 37 numaranın yoğunlukta olduğu durumlarda Kastamonu il sınırları içerisinde bulunmakta olduğunuzu çok rahat bir şekilde anlamanız mümkün hale gelmektedir.



