Pandemi döneminde işsiz kalan pek çok kişiye istihdam sağlanabilmesi adına çeşitli destek sağlanıyor. Bu desteklerden biri de KOSGEB tarafından veriliyor. Üstelik verilen destekler karşılıksız bir şekilde vatandaşa sunuluyor. Toplamda 375 bin TL’ye kadar verilen destek için elbette bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte KOSGEB destekleri hakkında bilinmesi gerekenler…

375 BİN TL’YE KADAR DESTEK SAĞLANACAK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ülkemizde girişimcileri desteklemek adına pek çok çalışmalar yapmaktadır. İş kurmak isteyen ancak nakit sıkıntısı çeken kişilere, karşılıksız olarak 375 bin TL’ye kadar nakit desteği sağlanacağı duyuruldu.

DESTEKTEN YARARLANMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

KOSGEB’in duyurduğu bu destekten yararlanabilmek için elbette aranan bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlardan birincisi İleri Girişimci Eğitimi’ni tamamlamak gerekiyor. Bu eğitimi alan kişiler, İleri Girişimci Programı Konuları Faaliyet Tablosu’nda belirtilen konularda faaliyet gösterenler başvurabiliyor.

KOBİ bilgi beyannamesi güncel olmalı

Türk Ticaret Kanunu’na tanımlı gerçek ve tüzel kişiler olmalı

İleri girişimcilik kuruluş tarihinden önce tamamlanmalı

İşletme, başvuru tarihi itibarıyla son 1 yıl içinde kurulmuş olmalı

Girişimcinin işletmedeki kuru ortak payı en az yüzde 50 olmalı

Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada yüzde 30 ve üzeri ortaklığın bulunması gerekiyor.

KOSGEB’İN DESTEKLEDİĞİ ALANLAR NELERDİR?

Kuruluş Desteği: Gerçek kişi işletme 5.000 TL, Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği: Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL, Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL, Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL,

Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği 10.000 TL

Performans Desteği**

Birinci Performans Dönemi-

180-539 gün ise 5.000 TL

540-1079 gün ise 10.000 TL

1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi***

360-1079 gün ise 5.000 TL

1080-1439 gün ise 15.000 TL

1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği: 5.000TL