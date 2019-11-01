38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı yarın başlıyor

Yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak.

Onur Yazarı Adnan Özyalçıner

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı onur yazarı Adnan Özyalçıner, fuar süresince yaşamı, eserleri ve kendisinin de yazarı olduğu 1950 Kuşağı hakkında düzenlenecek söyleşilerde yer alacak. Bu etkinlikler kapsamında 2 Kasım’da “50 Kuşağı ve 50 Yıllık Dostluğun Mektupları: Adnan Özyalçıner, Erdal Öz, Kemal Özer” paneli, “50 Kuşağı’nın Doğuşu” söyleşisi, “50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri” paneli; 3 Kasım’da ise “Mahallem İstanbul” ve “Adnan Özyalçıner ile Fotoğraf Eşliğinde Sohbet” söyleşileri Adnan Özyalçıner’in de katılımıyla gerçekleşecek.

İlk kitabım TÜYAP'ta

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl bir ilke imza atarak “İlk Kitabım TÜYAP’ta” söyleşi başlıklarını hayata geçiriyor. Yazarlar, İlk Kitabım TÜYAP’ta başlığı altında ilk kitaplarını yine ilk kez kitap fuarında okurların karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Bu başlıkta düzenlenecek kısa söyleşilerde otuzdan fazla ilk kitap sunumu gerçekleştirilecek.

Demirören Medya, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda

Demirören Medya’nın kitap yayıncılığı alanındaki girişimi, Hürriyet Kitap’ın yanı sıra Milliyet Yayınları, Posta Kitap ve Fanatik Kitap ile günden güne büyüyor. Günümüz seyahat alternatiflerinden, dijital dünyanın rehberi niteliği taşıyan kitaplara; tarihe ışık tutan önemli araştırma çalışmalarından çocuk yayınlarına kadar geniş bir yelpazede Hürriyet Kitap, Milliyet Yayınları, Posta Kitap ve Fanatik Kitap tüm eserleriyle, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın katılımcıları arasında yer alacak.





Biletinizi Online Satın Alabilirsiniz

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu İstanbul Kitap Fuarı’nın giriş ücreti 10 TL. On binlerce kitaba, yüzlerce yazara ulaşmak için fuar alanında sıra beklemeden biletinizi online olarak da satın alabilirsiniz. Fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 10 Kasım Pazar akşamı ise 19.00’da sona erecek.

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Kitap sevginizi sanat sevginizle birleştirip sayısız sergi ve sanat eserini de ziyaret edebilirsiniz.

Bol kitaplı günlere...