38 yaşındaki Federer'den sakatlığa rağmen müthiş geri dönüş
'Majesteleri' Roger Federer, ABD'li rakibi Tennys Sangren'i zorlu geçen maçta 3-2 yenmeyi başardı ve Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi. Federer, 3. setinde sakatlık yaşadığı maçta 7 defa maç puanı çevirerek müthiş bir geri dönüşe imza attı.
Avustralya Açık'ta İsviçreli yaşayan efsane Roger Federer, tek erkekler kateforisinde ABD'li Tennys Sandgren'i eleyerek yarı finale çıktı.
Dünya 100 numarası Sandgren, Federer'i oldukça zorladı.
Toplamda 3 buçuk saat süren maçın ilk setini kaybeden 28 yaşındaki Sandgren, Federer karşısında 2-1 öne geçti.
3. sette dizinden problem yaşayan Federer mola aldı fakat maça devam etti. Sakatlığına rağmen Sandgren karşısında geri dönmeyi başararak maçı 3-2 kazanan Federer yarı finale yükseldi.
Federer'in kariyerinde 15 Avustralya Açık finali, 6 da Avustralya Açık şampiyonluğu bulunuyor.
https://twitter.com/AustralianOpen/status/1222078032938037248