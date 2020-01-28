38 yaşındaki Federer'den sakatlığa rağmen müthiş geri dönüş 'Majesteleri' Roger Federer, ABD'li rakibi Tennys Sangren'i zorlu geçen maçta 3-2 yenmeyi başardı ve Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi. Federer, 3. setinde sakatlık yaşadığı maçta 7 defa maç puanı çevirerek müthiş bir geri dönüşe imza attı.