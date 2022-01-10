38 yaşındaki Umut Bulut şov yapmaya devam ediyor: 11 gol 3 asist

Spor Toto 1. Lig'de Umut Bulut gollerine devam ediyor.

20. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni tecrübeli forvetin golüyle 1-0 mağlup etti. 38 yaşındaki futbolcu 18. maçında 11. golünü kaydetti. 3 de asisti bulunan Umut Bulut 14 gole direkt katkı yaptı.

Süper Lig'e çıkarlarsa katkısı büyük olacak

Zirve takibini sürdüren Eyüpspor puanını 35'e yükseltti. İstanbul ekibi Süper Lig'e yükselebilirse Umut Bulut'un müthiş bir katkısı olmuş olacak. Son 4 maçın 3'ünü kaybeden Gençlerbirliği ise 26 puanda kaldı.

Milliyet