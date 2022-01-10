38 yaşındaki Umut Bulut şov yapmaya devam ediyor: 11 gol 3 asist
Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da da forma giyen eski milli oyuncu Umut Bulut, Eyüpspor formasıyla 38 yaşında hala gollerini atmaya devam ediyor. 20 haftası geride kalan 1. Lig'de bu hafta da gol atan Umut Bulut 11 gole ulaştı.
10 Ocak 2022, Pazartesi 11:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Spor Toto 1. Lig'de Umut Bulut gollerine devam ediyor.
20. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni tecrübeli forvetin golüyle 1-0 mağlup etti. 38 yaşındaki futbolcu 18. maçında 11. golünü kaydetti. 3 de asisti bulunan Umut Bulut 14 gole direkt katkı yaptı.
Süper Lig'e çıkarlarsa katkısı büyük olacak
Zirve takibini sürdüren Eyüpspor puanını 35'e yükseltti. İstanbul ekibi Süper Lig'e yükselebilirse Umut Bulut'un müthiş bir katkısı olmuş olacak. Son 4 maçın 3'ünü kaybeden Gençlerbirliği ise 26 puanda kaldı.
Milliyet
BUNLARI DA OKUYUN