382 Nerenin Alan Kodu?

382 Aksaray şehrine ait alan kodudur. Herhangi bir amaç altında farklı bütün sabit hatlara bu alan kodu üzerinden ulaşım sağlanabilir. Ancak doğru şekilde çevirmek için başına 0 rakamı gelmelidir. Yani 0382 şeklinde arama yapılmalıdır.

382 Nerenin Telefon Numarası?

Aksaray şehrine ulaşım sağlamak ve sabit hatları aramak için 382 alan kodu kullanılmaktadır. 0382 olarak değerlendirmek suretiyle bütün değişik sabit hatlara ulaşım elde edilebilir. Böylece resmi kurumlar ya da bireysel olarak bütün değişik numaralar aranabilir.

Aksaray Şehrinin Telefon Kodu Nedir?

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Aksaray özellikle Turizm bölgelerine yakınlığı ile bilinmektedir. Farklı sabit hatlara ulaşım elde edilerek bilgi alabilmek için 0382 alan kodu kullanılabilir. Başına 0382 alan kodu eklemek suretiyle arama gerçekleştirmek oldukça kolaydır.



