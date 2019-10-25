İngiltere Essex’te önceki gün bir TIR’ın kasasında 39 ceset bulunmuştu. Bulgaristan’da kayıtlı bir şirkete ait TIR’ın Belçika, İrlanda ve Galler rotası üzerinden İngiltere’ye girdiği tespit edildi.

25 yaşındaki TIR şoförü Maurice Robinson’un, Essex’e ulaştığında durumu fark edip polise haber verdiği kaydedildi.

(Maurice Robinson, solda)

Şoför, cesetleri görünce bayıldı

Şoför Robinson ifadesinde, gümrük belgelerini almak üzere içinde bisküvi olması gereken kasayı açtığını ve cesetlerle karşılaştığını söyledi. Görgü tanıkları da şoförün polisi aradıktan sonra bayıldığını dile getirdi.





Polis yetkilileri, 8’i kadın 1’i çocuk olan kurbanların Çin vatandaşı olduğunu açıkladı.

Termal kameraları yanıltmak için dondurucuyu açıyorlar

İngiliz basını; vücut ısısını tespit eden termal kameraları yanıltmak için insan kaçakçılarının gümrük noktalarından geçerken TIR kasalarındaki dondurucuyu açtığını, ölümlerin de bu sırada meydana geldiğini yazdı. -25 dereceye kadar soğuyan kasalarda birkaç dakikadan fazla hayatta kalınamayacağı belirtildi







