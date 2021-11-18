Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 39 nerenin plaka kodu? 39 plaka hangi şehir? 39 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

39 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Ülkemizdeki plaka kodlarının 67 rakamına kadar olanları illerimizin alfabetik sıralamasına göre yapılmıştır. Daha sonraki numaralar ise sonradan il olan şehirlere il oluş sırasına göre zaman içinde verilmiştir.

39 plaka kodunun hangi ile ait olduğu sorusunun doğru cevabı Kırklareli'dir. Trafikte görülen 39 plaka kodlu araba, motosiklet, kamyon, kamyonet, dolmuş gibi motorlu araçların plakaları Kırklareli İlimize aittir. Bu rakam sayesinde hangi araçların Kırklareli Trafik Müdürlüğüne kayıtlı olduğu anlaşılabilir.



