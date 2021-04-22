Magazin 39 yaşına giren Okan Kurt'a, Demet Akalın'dan sürpriz

39 yaşına giren Okan Kurt'a, Demet Akalın'dan sürpriz

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39 yaşına giren Okan Kurt'a, Demet Akalın'dan sürpriz

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, dün 39 yaşına girdi. Demet Akalın, eşi için sürpriz bir pasta hazırlattı. Öte yandan Alişan da Okan Kurt'un doğum gününü ilginç bir şekilde kutladı.

22 Nisan 2021, Perşembe 16:04 Son Güncelleme:
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Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt'un doğum gününü kızı Hira ile birlikte evde kendi aralarında kutladı. Kurt için özel bir pasta yaptıran Akalın, üzerine, "Seni çok seviyoruz babiş" yazdırdı. Sürpriz için ailesine teşekkür eden Okan Kurt, "Aşklarım benim, sizi çok seviyorum. Doğum günümde beni unutmayan dostlarımın hepsini yüreğinden öpüyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

ALİŞAN'DAN OKAN KURT'A MESAJ

Samimi arkadaşı ve aile dostu olan şarkıcı Alişan da Okan Kurt'un doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Oğlu Burak'ın videosunu çeken Alişan, "Doğum günün kutlu olsun" dedirtti.


OKAN VE DEMET AKALIN BOŞANDI MI?

Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile nikah masasına oturmuştu. İkili, 2014 yılında kızları Hira'yı kucaklarına almıştı.  2018'de Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip, haciz işlemi başlatmıştı. Olaylardan sonra Akalın, Okan Kurt'tan tek celsede boşanmıştı.  İkili, ayrıldıktan bir süre sonra ilişkilerine ikinci bir şans vererek yeniden bir araya gelmişti.

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