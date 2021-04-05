İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, futbol kariyerine bir yıl daha Milan'da devam edecek.

İtalyan basını, Milan'ın Ibrahimovic ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve kırmızı siyahlıların 39 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini Haziren 2022'ye kadar uzattığını duyurdu. Ibrahimovic'iın yıllık ücreti ve anlaşmaya dahil edilecek bonuslarla ilgili net bir açıklama yapılmadı.

16 maçta 16 gole katkı

Ocak 2020'de ABD ekibi Los Angeles Galaxy'den Milan'a trandfer olan Zlatan Ibrahimovic bu sezon kırmızı siyahlılarla çıktığı 16 Serie A maçında 15 gol atıp 1 asist yapmayı başardı.

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