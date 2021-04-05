Futbol 39 yaşındaki Ibrahimovic'e yeni sözleşme

39 yaşındaki Ibrahimovic'e yeni sözleşme

Futbol

39 yaşındaki Ibrahimovic'e yeni sözleşme

Milan, Zlatan Ibrahimovic'le yeni sözleşme imzaladı. Ibrahimovic'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

05 Nisan 2021, Pazartesi 15:59 Son Güncelleme:
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İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, futbol kariyerine bir yıl daha Milan'da devam edecek.

İtalyan basını, Milan'ın Ibrahimovic ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve kırmızı siyahlıların 39 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini Haziren 2022'ye kadar uzattığını duyurdu. Ibrahimovic'iın yıllık ücreti ve anlaşmaya dahil edilecek bonuslarla ilgili net bir açıklama yapılmadı.

16 maçta 16 gole katkı

Ocak 2020'de ABD ekibi Los Angeles Galaxy'den Milan'a trandfer olan Zlatan Ibrahimovic bu sezon kırmızı siyahlılarla çıktığı 16 Serie A maçında 15 gol atıp 1 asist yapmayı başardı.

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