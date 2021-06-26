Türkiye 3.9'luk depremde çatlayan bina için karar verildi

3.9'luk depremde çatlayan bina için karar verildi

Türkiye

3.9'luk depremde çatlayan bina için karar verildi

İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören'deki bir binada çatlaklar oluşmuştu. Tahliye edilen bina hakkında karar verildi.

26 Haziran 2021, Cumartesi 10:17 Son Güncelleme:
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İstanbul'da geçen cumartesi günü meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören'de Sanayi Mahallesi Doruk Sokak'taki binada çatlaklar oluşurken, balkonunun bir kısmı çöktü. 16 daire ve 5 iş yerinin bulunduğu bina boşaltılarak, mühürlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, inceleme yapmak üzere kolonlardan karot örnekleri aldı. Yapılan incelemelerin ardından binanın yıkılmasına karar verildi. Bina sakinlerinden de bir ay içerisinde eşyalarını boşaltmaları istendi.

Yıkım kararıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren komşu esnaf Kadir Özcan, "Bugün yıkılacağına dair kesin bir karar almışlar. Komşularımız için üzüldük. 1 ay süre verilmiş bu süre içerisinde boşaltılacak ve yıkılacak" dedi.



1 AYLIK SÜRE

Binanın toprak sahibi olan Mahmut Baysal, "Yıkım kararı çıktı. Bize henüz tebligatlar gelmedi. Biz hemen belediyeye gidip imar müdürlüğünden cevap aldık. Şu an biz evlerimize girip eşyalarımızı bile toplayamıyoruz. Çünkü şu an sorumluluk belediyenin olduğu için vatandaşlarını riske edemiyor. Tebligatlar elimize ulaşınca da bize 1 ay kadar bir süre verecekler" dedi.

Ahmet YEŞİLMEN - Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL (DHA)

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