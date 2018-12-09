39’u çocuk 60 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’na bağlı Davutlar açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 39’u çocuk, 10’u kadın toplam 60 kaçak göçmen yakalandı

09 Aralık 2018, Pazar 00:43
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39’u çocuk 60 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, Davutlar önlerinde hareket halinde lastik bir bot tespit etti. 

SİSAM'A KAÇMAYA ÇALIŞIYORLARDI

Yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışan lastik bot içerisindeki 54’ü Filistin ve 6’sı Irak uyruklu toplam 60 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. 

GÖÇMEN BÜROSUNA TESLİM EDİLDİLER

39’u çocuk, 10’u kadın ve 11’i erkek olan kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alındı ve ardından il göçmen bürosuna teslim edildi. 


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