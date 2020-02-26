3D yazıcı yardımıyla insan korneası üretildi

Kornea nakli için uzun bir bekleme listelerinde bulunan insanlara faydalı olmak isteyen bilim insanları bir donörden kornea kök hücrelerini alarak, 3D yazıcı ile insan korneası üretti.

Bilim insanları, sağlıklı bir donörden aldıkları kök hücreyi aljinat ve kollajen maddeleri ile birleştirerek bir biyo-mürekkep elde etti. Newcastle Üniversitesi Doku Mühendisliği Profesörü Che Connon, bu araştırmanın birçok ülkede gerçekleştirdiğini söyledi. Profesör Che Connon, aljinat ve kollajen karışımının kök hücreyi canlı tutarken aynı zamanda şeklini koruyabilecek kadar da sert olduğunu belirtti.

Araştırmacı ekip son olarak ise yapılan bu çalışmanın son derce önemli olsa da kullanılabilmesi için birkaç yıl daha araştırılması gerektiğini söyledi. Bu yüzden insanlardan organ naklini bırakmamalarını istedi.



