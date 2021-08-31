3D yazıcıyla dünyaca ünlü Wagyu eti üretildi

Osaka Üniversitesi'nden araştırmacılar, 3D yazıcıyla dünyaca ünlü Wagyu bifteği üretti. Araştırmacılar, 3D yazıcıyla biftekler oluşturmak için Wagnu ineklerinden izole edilen kök hücreleri kullandılar. Sonra bu kök hücreler inkübe edildi ve daha sonra da kas, yağ ve kan damarı hücrelerine dönüştürüldü.

Burada, ebru olarak adlandırılan etteki yağsız kısımlarda bulunan beyaz benekler bile oluşturuldu. Ebru, ete zengin tatlarını ve kendine özgü dokusunu kazandıran bileşendir.

Nature Communications dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, oluşturulan bifteğin çapı 5mm ve uzunluğu 10 mm. Etin oluşturulması hakkında konuşan makalenin baş yazarı Dong-hee Kang, Wagyu bifteğinin histolojik (dokubilim) yapısının bir plan dahilinde kas lifleri, yağ gibi kişiye özel karmaşık yapılar üretebilen bir 3D baskı yöntemi geliştirilerek yapıldığını aktardı.