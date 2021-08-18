Magazin 3'er milyon doları beğenmediler... Mal paylaşımı Ahu Aysal ve kızlarının arasını açtı
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3'er milyon doları beğenmediler... Mal paylaşımı Ahu Aysal ve kızlarının arasını açtı

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3'er milyon doları beğenmediler... Mal paylaşımı Ahu Aysal ve kızlarının arasını açtı

Eski eşinin iflas etmesiyle zor günler geçiren Ahu Aysal, Bodrum’daki yazlığını satarak parayı kızlarına dağıtmıştı. Meğer miktarı beğenmeyen kızları Ahu Aysal’a küsmüş!

18 Ağustos 2021, Çarşamba 09:44 Son Güncelleme:
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Cemiyetin ünlü ailesi Aysallar, şimdi küslükleriyle gündemde! Unit Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal’ın iflasıyla başlayan olumsuz süreç, tüm aileyi dağıttı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, bu konuyu ele aldı.

İşte bugünkü yazısı:

Önce Hotel Les Ottomans’ı icradan satan Ahu Aysal’ın yaz başında Bodrum Gündoğan’daki dillere destan yazlığını da sattığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.

3’ER MİLYON DOLARI BEĞENMEYİP KÜSTÜLER

6 milyon 600 bin dolara satılan yazlıktan kendisine 600 bin dolar ayıran, 6 milyon doları da ikiye bölerek kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar’a paylaştıran Ahu Ahsal meğer bu satışla kızlarının gönlünü yapamamış! Evin değerinin çok daha fazla olduğunu iddia eden kız kardeşler, satış sürecinde annelerine küsmüş.

DOKTOR RAPORU ALDILAR

Ahu Aysal’ın evi bu fiyata satmaya diretmesiyle de Ala Şirin ve Ceyla Kırklar, anneleri hakkında doktor raporu alarak satışı engellemeye çalışmış.  Bu süreçte yolladıkları mesajlarla kendisini tehdit eden kızlarının tavrından dolayı bunalan Ahu Ahsal, çareyi kendine 600 bin ayırarak, onlara 3’er milyon dolar vermekte bulmuş. Bu parayı da az bulan kardeşler şimdilerle anneleriyle konuşmuyor.

Babaları Ünal Aysal ise Yunanlı eşi Fani Aysal’dan ayrıldıktan sonra Belçika’ya dönmüş. Burada yeni sevgilisi Birsu Eren’le birlikte yaşayan Ünal Aysal, tüm ailesiyle arasına mesafe koymuş.

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