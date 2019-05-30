3.katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
Siirt’te 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle M. Nebil Oktay Caddesi meydana geldi.
Evin mutfak penceresine çıkan 4 yaşındaki Ferdi Ramazan Ensar Aydın dengesini kaybetmesi sonucu 3’üncü kattan düştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik çocuk tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
SİİRT (İHA)