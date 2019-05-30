3.katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

Siirt’te 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

30 Mayıs 2019, Perşembe 23:01
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3.katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle M. Nebil Oktay Caddesi meydana geldi.

Evin mutfak penceresine çıkan 4 yaşındaki Ferdi Ramazan Ensar Aydın dengesini kaybetmesi sonucu 3’üncü kattan düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik çocuk tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

SİİRT (İHA)

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