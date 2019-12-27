"3’ü bir arada uygulaması" için rekor sayıda başvuru yapıldı

"3’ü bir arada uygulaması" için rekor sayıda başvuru yapıldı Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemleri için bugün Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne 204 bin 312 başvuru yapıldı.