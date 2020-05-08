Ceyda Düvenci hamile mi?
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin paylaştığı fotoğrafta takipçilerinin gözü göbeğine takıldı. Takipçileri Düvenci'nin hamile olduğunu düşündü.
08 Mayıs 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, Aralık 2015’te mutluluğa imza atmış, Temmuz 2017’de oğulları Okan Ali’ye kavuşmuştu. Dün Ceyda Düvenci’nin paylaştığı fotoğrafta göbeğini fark edenler hamile olduğunu düşündü. Bülent Şakrak’ın çiğ köfte yapması da “Ceyda aş erdi” şeklinde yorumlandı.
Ama ilk çocuğu Melisa’yı 2011’de doğuran oyuncu, “Hamile değilim. Tek kolla Ali’yi tutamadığım için göbeğimle taşımaya çalıştım, böyle oldu” açıklamasını yaptı.
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