Diğer Sporlar 4-11 Ocak 2021 öne çıkan D-Smart spor içerikleri

4-11 Ocak 2021 öne çıkan D-Smart spor içerikleri

Diğer Sporlar

4-11 Ocak 2021 öne çıkan D-Smart spor içerikleri

Spor heyecanı yeni yılda da D-Smart'ta devam ediyor. Bu hafta yayınlanacak maçlardan ve takvimleri şöyle:

10 Ocak 2021, Pazar 16:53 Son Güncelleme:
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PAZAR

15.30 BUNDESLIGA 2: DARMSTADT - HANNOVER (CANLI) S SPORT 2

16.00 LA LIGA: LEVANTE - EIBAR (CANLI) SPOR SMART 77.KANAL

17.30 BUNDESLIGA: AUGSBURG - STUTTGART (CANLI) S SPORT 2

Günün önemli manşetleri için tıkla

18.15 LA LIGA: CADIZ - ALAVES (CANLI) SPOR SMART 77.KANAL

20.00 BUNDESLIGA: BIELEFELD – HERTHA BERLIN (CANLI) S SPORT 2

20.30 İSPANYA BASKETBOL LİGİ – UNICAJA – BASKONIA ( CANLI ) 82. KANAL SPOR SMART 2

23.00 LA LIGA: VALLADOLID – VALENCIA (CANLI) SPOR SMART 77.KANAL

00.00 NBA: CHICAGO – LA CLIPPERS (CANLI) S SPORT 

PAZARTESİ

03.00 NBA: LA LAKERS - HOUSTON (CANLI) S SPORT

13.00 BOLCA FUTBOL (CANLI) SPOR SMART 77.KANAL

19.30 LALIGA ÖZEL (CANLI) SPOR SMART 77.KANAL

21.00 LA LIGA: ELCHE - GETAFE (CANLI) SPOR SMART 77.KANAL

23.00 LA LIGA: HUESCA – REAL BETIS (CANLI) SPOR SMART 77.KANAL


Notlar:

• İspanya’da olumsuz hava şartları nedeniyle bugün 18.15’te oynanması gereken Atletico Madrid – Athletic Bilbao maçı ileri bir tarihe ertelendi. Maçın tarihi daha sonra açıklanacak.

• Yarın 20.30’da oynanması gereken Elche – Getafe maçı ise pazartesi gecesi 21.00’de oynanacak. Dolayısıyla 21.30’da canlı yayınladığımız LaLiga Özel programını bu hafta 19.30’da yapacağız. Yeni program aşağıdadır


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