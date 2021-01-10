4-11 Ocak 2021 öne çıkan D-Smart spor içerikleri
Spor heyecanı yeni yılda da D-Smart'ta devam ediyor. Bu hafta yayınlanacak maçlardan ve takvimleri şöyle:
10 Ocak 2021, Pazar 16:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
PAZAR
15.30 BUNDESLIGA 2: DARMSTADT - HANNOVER (CANLI) S SPORT 2
16.00 LA LIGA: LEVANTE - EIBAR (CANLI) SPOR SMART 77.KANAL
17.30 BUNDESLIGA: AUGSBURG - STUTTGART (CANLI) S SPORT 2
18.15 LA LIGA: CADIZ - ALAVES (CANLI) SPOR SMART 77.KANAL
20.00 BUNDESLIGA: BIELEFELD – HERTHA BERLIN (CANLI) S SPORT 2
20.30 İSPANYA BASKETBOL LİGİ – UNICAJA – BASKONIA ( CANLI ) 82. KANAL SPOR SMART 2
23.00 LA LIGA: VALLADOLID – VALENCIA (CANLI) SPOR SMART 77.KANAL
00.00 NBA: CHICAGO – LA CLIPPERS (CANLI) S SPORT
PAZARTESİ
03.00 NBA: LA LAKERS - HOUSTON (CANLI) S SPORT
13.00 BOLCA FUTBOL (CANLI) SPOR SMART 77.KANAL
19.30 LALIGA ÖZEL (CANLI) SPOR SMART 77.KANAL
21.00 LA LIGA: ELCHE - GETAFE (CANLI) SPOR SMART 77.KANAL
23.00 LA LIGA: HUESCA – REAL BETIS (CANLI) SPOR SMART 77.KANAL
Notlar:
• İspanya’da olumsuz hava şartları nedeniyle bugün 18.15’te oynanması gereken Atletico Madrid – Athletic Bilbao maçı ileri bir tarihe ertelendi. Maçın tarihi daha sonra açıklanacak.
• Yarın 20.30’da oynanması gereken Elche – Getafe maçı ise pazartesi gecesi 21.00’de oynanacak. Dolayısıyla 21.30’da canlı yayınladığımız LaLiga Özel programını bu hafta 19.30’da yapacağız. Yeni program aşağıdadır