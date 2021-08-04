Türkiye 4 Ağustos korona tablosu! İşte günlük vaka sayısı

4 Ağustos korona tablosu! İşte günlük vaka sayısı

Türkiye

4 Ağustos korona tablosu! İşte günlük vaka sayısı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 4 Ağustos 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

04 Ağustos 2021, Çarşamba 18:54 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

AA

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