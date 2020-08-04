4 Ağustos Salı TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
4 Ağustos Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 4 Ağustos 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
04 Ağustos 2020, Salı 09:36 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 4 Ağustos 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Star Trek
‘Star Trek’ serisinin üçüncü filmi olan ‘Star Trek Sonsuzluk’, Kanal D’de ekrana gelecek. Özeti şöyle: Atılgan’ın yolculuğu devam eder. Mürettebat, uzayın derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan yeni bir düşmanla karşılaşır. İletişimin olmadığı bu bölgede Kaptan Kirk ve ekibi, yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.
ATV 20.00: Şans Kapıyı Çalınca
Ferit Aktuğ’un sunduğu, babaların, aileleri adına 50.000 TL kazanmak için mücadele ettiği ‘Şans Kapıyı Çalınca’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Babalar, ailelerinin desteği ile evde günlerce oyuna çalışacak. Ardından da stüdyoda aynı oyunu oynayacaklar. Bu haftanın yarışmacıları; Hacı Beştaş, Muzaffer Çarpan, Nihal Yalçın, Engin Kaya ve Murat Sayın.
ATV 4 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Hercai
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şans Kapıyı Çalınca
23:15 Uçuş Ekibi
KANAL D 4 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Ver Elini Aşk
09:00 Çatı Katı Aşk
11:15 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Son Trek Sonsuzluk
22:30 Süper Magazin
STAR TV 4 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Film
FOX TV 4 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Şevkat Yerimdar
13:30 Yaparsın Aşkım
17:00 Kafalar Karışık
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
TRT 1 4 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı
05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:30 Ege'nin Hamsisi
08:35 Yeşil Deniz
11:05 Tozkoparan
12:45 Hangimiz Sevmedik
15:30 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"
21:50 Yabancı Sinema "7. Koğuştaki Mucize"
TV8 4 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye
13:00 Doya Doya Moda
16:15 Program
20:00 Masterchef
Show TV 4 Ağustos 2020 Salı yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Aşk Laftan Anlamaz
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kanal 7 4 Ağustos 2020 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Elif
09:00 İki Keklik Bir Kayada Ötüyor
11:00 Aşk Bir Rüya
13:00 Karadır Kaşların
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Annenin Vasiyeti
a2 4 Ağustos 2020 Salı yayın akışı
07: 30 Kertenkele
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
15: 45 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın