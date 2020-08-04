Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 4 Ağustos 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Star Trek

‘Star Trek’ serisinin üçüncü filmi olan ‘Star Trek Sonsuzluk’, Kanal D’de ekrana gelecek. Özeti şöyle: Atılgan’ın yolculuğu devam eder. Mürettebat, uzayın derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan yeni bir düşmanla karşılaşır. İletişimin olmadığı bu bölgede Kaptan Kirk ve ekibi, yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

ATV 20.00: Şans Kapıyı Çalınca

Ferit Aktuğ’un sunduğu, babaların, aileleri adına 50.000 TL kazanmak için mücadele ettiği ‘Şans Kapıyı Çalınca’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Babalar, ailelerinin desteği ile evde günlerce oyuna çalışacak. Ardından da stüdyoda aynı oyunu oynayacaklar. Bu haftanın yarışmacıları; Hacı Beştaş, Muzaffer Çarpan, Nihal Yalçın, Engin Kaya ve Murat Sayın.





ATV 4 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Hercai

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şans Kapıyı Çalınca

23:15 Uçuş Ekibi





KANAL D 4 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Ver Elini Aşk

09:00 Çatı Katı Aşk

11:15 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Son Trek Sonsuzluk

22:30 Süper Magazin





STAR TV 4 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Film





FOX TV 4 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Şevkat Yerimdar

13:30 Yaparsın Aşkım

17:00 Kafalar Karışık

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım





TRT 1 4 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı

05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:30 Ege'nin Hamsisi

08:35 Yeşil Deniz

11:05 Tozkoparan

12:45 Hangimiz Sevmedik

15:30 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"

21:50 Yabancı Sinema "7. Koğuştaki Mucize"





TV8 4 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

13:00 Doya Doya Moda

16:15 Program

20:00 Masterchef





Show TV 4 Ağustos 2020 Salı yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Aşk Laftan Anlamaz

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show





Kanal 7 4 Ağustos 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Elif

09:00 İki Keklik Bir Kayada Ötüyor

11:00 Aşk Bir Rüya

13:00 Karadır Kaşların

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Annenin Vasiyeti





a2 4 Ağustos 2020 Salı yayın akışı

07: 30 Kertenkele

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

15: 45 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın



