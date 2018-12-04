4 Aralık Salı güncel altın fiyatları

4 Aralık Altın fiyatları herkes tarafından merak ediliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,90 lira oldu.

4 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 213,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,90 liradan, bin 408 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 429 liradan, 195 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 199 liradan satılıyor. Bin 376 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 386 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

688 liradan alınan Yarım Ziynet 698 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

344 liradan alınan Çeyrek Ziynet 349 liradan satıldı.