Okulda başlatılan bir kitap okuma projesi ile kitap okumaya başladığını belirten Mahir Atabey Türk, eğlence ve dinlenmesinden feragat ederek bunu başardığını söyledi.

Türk, “Okumayı yeni öğrenmeme rağmen bu kadar çok kısa sürede bu kadar çok kitap okumak tabii ki kolay değildi. Çok mutluyum, kendimle gurur duyuyorum. Aziziye İlkokulu'nda 81 il 81 kitap projesi başlatılmıştı. Sınıfta okumaya yeni geçmiştim. Herkesten önce kısa sürede 10 günde 81 kitap okumuştum. Daha sonrada 1 günde 35 hikaye kitabı okuma başarısı göstermiştim. Böylelikle her hafta 81 kitap okuyup cuma günleri 1 başarı belgesi alıyordum. Okuduğum kitap sayısı 600’lere geldiğinde annem ile babam 'Yeter artık, daha fazla kitap okuma, gözlerin bozulacak' demelerine rağmen durmadan, yorulmadan, ‘Kitap okumada binin üzerine çıkacağım, dünya rekoru kıracağım’ demiştim. Bunu başardım. Küçük yaşta, kısa sürede çok kitap okuyarak başardım.”

AA



