Bebeğin beslenme ve kilo gelişimini takip etmek bebek sağlığı açısından oldukça önemli. Eğer siz de 4 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu nasıl olmalı merak ediyor ya da 4 aylık bebek kaç saatte bir beslenmeli öğrenmek istiyorsanız "4 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu, 4 aylık bebek kaç saatte bir beslenmeli?" haberimize bir göz atın.

4 aylık kız bebeklerde kilo; alt sınır 4500 gram, ortalama 6300 gram üst sınır 8000 gram.

4 aylık erkek bebeklerde kilo; alt sınır 4600 gram, ortalama 6400 gram üst sınır 8250 gram.

4 aylık bebeklerde boy

4 aylık kız bebeklerin boyu; alt sınır; 56 cm ortalama 62 cm. üst sınır 68 cm.dir.

4 aylık erkek bebeklerin boyu; alt sınır; 57 cm ortalama 38.8 cm ortalama 68 cm dir.

4 aylık bebek beslenmesi

Bebeğinizin kilo ve boyu yeterli düzeydeyse anne sütü kullanımına devam edebilirsiniz. Ancak gelişimi yeterli düzeyde değilse doktorunuz ek takviyelerde bulunmanızı önerebilir. Bu ayda bebeğinize; meyve püresi, yoğurt, ev yapımı doğal mama gibi katı gıdaların verilmesi önerilir. Doktorunuz bu önerilerde bulunmadıysa kesinlikle doktorunuza danışmadan bebeğinizi katı gıdayla beslemeyin. Bebekler için asıl besininin anne sütü olduğunu unutmayın. Bebeğinizin öğün sayısı zamanla düşmeye başlayacaktır. Yine de yatmadan önce süt istemeye de devam edecektir. Şayet, 4 aylık bebek ek gıda olarak ne yemeli diyorsanız, çoğunlukla bebeğinizin yoğurt ve püre gibi kolay yutabileceği gıdalara yönlenmeniz önerilir. Zaten bebeğiniz 4. ayı doldurduktan sonra doktorun hangi gıdaları hangi ölçüde vermeniz gerektiği konusunda sizi bilgilendirecektir.



