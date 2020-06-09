4 aylık bebeklerini yalnız bırakıp günlerce süren partiye gittiler

Rusya'nın Vilyuchinsk bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki anne Margarita Yanayeva ve 35 yaşındaki baba Alexey, 17 haftalık ikiz bebeklerini evde bırakıp dört gün süren içkili partiye katıldılar. İkizlerden erkek olan açlıktan hayatını kaybederken kız bebek ise yaşam mücadelesi veriyor.

Dört günlük partiye katılan anne ve kocası, çocuklarını açlığa terk ederken bu süre zarfında kendilerine bakacak kimseyi bulmadılar. Anne katıldığı partide insanların kendisine çocuklarını sorması üzerine çocuklarının corona virüs kaptığını ve hastanede tedavi altında olduklarını söyledi. Çocukların büyükannesi anne ve babaya ulaşamayınca, çiftin evine gitti. Bebeklerden birinin açlıktan öldüğünü diğerinin de ölmek üzere olduğunu görünce polisi aradı. Polis ile beraber eve gelen sağlık ekipleri, durumu ciddi olan kız bebeği hastaneye kaldırdılar.

Haklarında soruşturma açılan anne ve baba suçlu bulunmaları halinde 20 yıl hapis cezası alacaklar.







