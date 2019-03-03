4 aylık hamile olan Bengü, bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Bengü 1.5 yıllık sevgilisi Selim Selimoğlu ile Ağustos 2018'de evlenmişti

39 yaşındaki popçu anne olacağını Instagram hesabından şu sözlerle duyurmuştu: ''16 haftalık hamileyim. Öğrendiğim andan beri tarif etmesi zor duygular yaşıyorum. Sevinç, heyecan, endişe, merak hepsi bir arada.''

Bengü, şimdi ise bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

'KIZIMIZ OLACAK'

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi veren Bengü, bebeğinin kız olacağını duyurdu.