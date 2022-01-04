4 mekanda 282 esere ev sahipliği yapacak Yeditepe Bienali başlıyor

Semra DEMİR- Ömer HASAR / İSTANBUL ( DHA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfının iş birliği ile düzenlenen Yeditepe Bienalinin ikincisi başlıyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbulla özdeşleşmiş 4 önemli mekânda 282 sanat eserine ev sahipliği yapacağız dedi.

Çerçeve fikrini temel alan, Çerçeve İçi - Çerçeve Dışı temasıyla yola çıkan II. Yeditepe Bienali, 7 Ocakta başlıyor. 7 Marta kadar iki ay boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak Bienal, İstanbulla özdeşleşmiş dört ayrı mekanda, 226 sanatçıya ait 282 esere ev sahipliği yapacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Bienalin küratörlüğünü Berkan Karpat üstlendi. Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe, Nuruosmaniye Camii Mahzen, Yedikule Hisarı ve Fatih Cam Küp Sanat Galerisi olmak üzere dört ayrı mekanda sanatseverleri ağırlayacak.









İSTANBULLA ÖZDEŞLEŞMİŞ 4 ÖNEMLİ MEKÂNDA 282 SANAT ESERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Basın toplantısında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbulla özdeşleşmiş 4 önemli mekânda 282 sanat eserine ev sahipliği yapacaklarını aktararak sözlerine şöyle devam etti:

Yılaşırı düzenlenen bu önemli kültür sanat etkinliğini, Kovid 19 pandemisi nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak nihayet İstanbullu sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bienale destek veren sanatçılarımız ve etkinlik kapsamında sergilenecek eserleri merakla bekleyen sanat dostları kadar, bizler de heyecanlıyız. 7 Ocaktan -7 Marta kadar 2 ay boyunca yurt dışından ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden 226 sanatçımızı ağırlayacak; İstanbulla özdeşleşmiş 4 önemli mekânda 282 sanat eserine ev sahipliği yapacağız. Mekânlar klasikten çağdaş yorumlara kademeli olarak açılarak ilerleyecek.

SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ, NURUOSMANİYE CAMİİ MAHZEN, YEDİKULE HİSARI VE CAM KÜP SANAT GALERİSİ

Bundan sonraki sanat etkinliklerinde de Fatihe canlılık, renklilik kazandıracağını açıklayan Başkan Turan, Bienalin ilk basamağında restorasyonu hâlen sürmekte olan Süleymaniye İmareti bulunuyor. Dolayısıyla açılış programımız burada olacak. Diğer önemli mekânlarımız ise Nuruosmaniye Mahzen ve Yedikule Hisarı. Nuruosmaniye Mahzen, büyüleyici atmosferiyle, bir önceki bienalin gözde mekânları arasındaydı. Mahzen, bu bienalde geleneksel sanat eğitimi almış sanatçıların, çağdaş sergileme yöntemlerine ev sahipliği yaparak sanatseverlere ilginç deneyimler yaşatacak. Bienalin diğer bir ayağını oluşturan Yedikule Hisarı ise, geleneksel sanatlarımızla çağdaş sanatın sergileme pratiklerini tartışmaya açacak yerleştirmelerle misafirlerini ağırlayacak ifadelerini kullandı.

ESER VE MEKÂNLAR DİJİTAL VE 3 BOYUTLU OLARAK GEZİLEBİLECEK

Yeditepe Bienalinin en genç noktasını ise CamKüp Galeri olacağını söyleyen Turan sözlerini şöyle noktaladı:

Burada, etkinliğe katılan tüm eser ve mekânlar dijital ve 3 boyutlu olarak gezilebilecek. 2'nci Yeditepe Bienalinin teması Çerçeve İçi-Çerçeve Dışı olarak belirlendi. Aynı zamanda bu Bienal, gerek mottosunun içerdiği iddiayla gerekse eserlerin zihinlerimizde yarattığı zengin çağrışımlar ve sergilenme tarzlarıyla verimli sanatsal tartışmalara imkân sağlayacaktır. Başta küratörümüz Berkan Karpat olmak üzere, Fatihe yaraşan bu güzel sanat etkinliğinde emeği geçen bütün kurum ve kişileri canı gönülden kutluyor, İki ay sürecek bu sanat şölenine tüm İstanbullu sanatseverleri davet ediyorum.