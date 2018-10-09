4 bin 500 tane ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Keşan ilçesine bağlı İzzetiye köyünde E.Y'nin kullandığı kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada 4 bin 500 deniz patlıcanı ile 100 kilogram ahtapot ele geçirildi. Sürücü E.Y'ye "Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" suçundan bin 322 lira, trafik ekiplerince de bin 110 lira ceza uygulandı.

Olayda kullanılan araç, İstanbul 25. İcra Dairesince yakalaması olduğu gerekçesiyle yediemin otoparkına teslim edildi.

DENİZ PATLICANI NEDİR?

Yüksek proteinli içeriğinden dolayı; spor yapan kişilerin vücut gelişimine yardımcı olduğu, diş eti rahatsızlıklarına, yorgunluğa ve iktidarsızlığa iyi geldiği bilinmektedir. Çin tıbbında sıklıkla kullanılan deniz patlıcanı aynı zamanda pişirilerek gıda olarak da kullanılmaktadır. Genel olarak kurutularak yenen deniz patlıcanları, çorba olarak da tüketilmektedir. Uzun yıllardır Uzak Doğu yemeklerinin vazgeçilmezi haline gelmiştir. İlaç sanayi ile birlikte kozmetik sektöründe de sıklıkla kullanılmaktadır.

Deniz Patlıcanı toplamak yasak mı?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kontrollü bir şekilde toplanıp yetiştirilen deniz patlıcanlarının tekil bireyler tarafından toplanması yasaktır. Yasak olmasının sebebi, su altındaki yaşamı ciddi bir şekilde etkileyecek olmasıdır. Uzak Doğu’dan gelen talepler doğrultusunda kaçak olarak deniz patlıcanı toplayan kişiler yakalanmaları hususunda kanunlara göre 1113 TL’lik para cezasına çarptırılmaktadırlar. Eğer ki yakalanıp cezasını ödeyen kişi kaçak bir şekilde deniz patlıcanı avlamaya devam ederse para cezası katlanmaktadır. Günümüzde ise yoğun talep ve yüksek fiyatlar sebebiyle birçok kişi kaçak deniz patlıcanı avı yapmaktadır. Deniz patlıcanları genel olarak Hindistan, Fiji, Papua Yeni Gine, Çin ve Japonya gibi bölgelerde çıkarılmaktadır. Türkiye’de ise Ege Denizi civarı Çeşme-Datça Bölgesi’nde sıklıkla rastlanmaktadır.

Deniz Patlıcanının fiyatı ne kadar?

Avlanılması yasak olan deniz patlıcanına ulaşmak bu sebepten ötürü biraz zordur. Genel olarak her yerde satılmamaktadır. Deniz patlıcanının kilosu başına satış fiyatı 30 dolardan başlamaktadır. Fakat genel olarak 150 dolar civarından satılmaktadır. Türkiye’de deniz patlıcanı tüketmek isteyenler genel olarak Alibaba.com gibi Çin menşeili sitelere başvurmaktadırlar.