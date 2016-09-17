4 bin liralık çantasından servet çıktı!
Moda ve makyaj bloggerlarının çektiği 'çantamda ne var' temalı videoyu Victoria Beckham da çekti
Limitsiz kredi kartı, kristaller, nemlendiriciler… İşte 4bin TL üzerindeki kol çantasının içinde yer alan o ürünler…
DÜNYANIN EN SEÇKİN KREDİ KARTI
Victoria Beckham’ın çantasında en dikkat çeken American Express Centurion card bulunduruyor olması. Bu kart dünyanın en varlıklı aileleri tarafından kullanılan ve siyah renkte olan bir kredi kartı ve genellikle American Express tarafından veriliyor. Kartın üzerinde herhangi bir isim yazmıyor, sadece kart numarasının bulunduğu bu kart ile dünyanın neresinde olursanız olun alışveriş yapabildiğiniz gibi, aynı zamanda limitsiz olma özelliğine de sahip. Bu kart, ünlüler dünyasından Simon Cowell, Lady Gaga ve Naomi Campbell gibi isimlerde de bulunuyor.
ELİZABETH STROUT ROMANI
Victoria Beckham’ın çantasında 2009 yılında Kül Mevsimi (Olive Kitteridge) adlı romanıyla kurgu dalında Pulitzer Ödülü’nü kazanmış bir yazar olan Elizabeth Strout imzalı ‘My Name Is Lucy Barton’ kitabı bulunuyor.
KRİSTAL KAFATASI
Her zaman negatifilikten uzakta olmayı seçen ünlü ismin çantansında sakinleştirici etkisi bulunan kristal bir kafatası da mevcut. Bu gördüğünüz siyah kafatası ürkütücü görünse de pozitif gücüyle Victoria’nın favorisi. Fiyatı ise 3 ile 1000 dolar arasında değişiklik gösteriyor.
TELEFON KILIFI
Çantasında adı ve soyadını baş harflerinin yer aldığı siyah bir kılıfı da var. Telefonunu asla yanından ayırmadığını söyleyen Beckham’ın telefonu ise Iphone 6s.
PARILDAYAN GÖZLER...
Victoria Beckham’ın parıldayan gözlerini sırrı, çantasından çıkarmadığı gözlerine ışıltı veren damlası. Fiyatı ise 10 doların altında.
CİLT İKSİRİ
Beckham’ı yakından tanıyanlar onun güzellik malzemeleri olmadan seyahat edemediğini çok iyi biliyor. İşte onlardan bir tanesi de asla çantasından çıkarmadığı güzellik iksiri. 270 TL değerinde olan Estee Lauder kremini makyaj öncesinde muhakkak cildine uyguluyor.
RUJ
Her daim bakımlı halleriyle ilham kaynağı olan Victoria, 140 TL değerindeki rujunu ve 190 TL değerindeki bronzerını da çantasından asla eksik etmiyor.
ANTİ AGİNG EL KREMİ
42 yaşındaki Victoria Beckham’ın çantasının vazgeçilmezlerinden bir tanesi de yaşlanma karşıtı el kremi. El kreminin değeri ise 220 TL.
KOYU RENK GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
Güneş gözlüksüz dışarı çıkmayan Victoria Beckham, her yerde koyu renk güneş gözlükleri tercih ediyor. Güneş gözlüklerini kullanmayı çok seven ve paparazzilerden kaçmak için en iyi silahı olan bu aksesuarının ortalama fiyatı ise 1000 TL.
SÜPER LÜKS EL KREMİ
Bir Victoria Beckham çantası yüz kremsiz düşünülemezdi… Çantasında taşıdığı 40 ml Sarah Chapman marka yüz kremi 170 TL civarında.
PARFÜM
Çantasından parfümünü eksik etmeyen Beckham, minicik 7.5 ml boyutunda 185 TL’lik Byredo ‘Blanche’ parfüm yağı da taşıyor.
VÜCUT LOSYONU
Cilt bakımına oldukça önem veren Beckham, cep boyunda Kiehl's vücut losyonu taşıyor. Fiyatı ise 30 TL civarında.
4 BİN TL'LİK ÇANTA
Her zaman benzeri olmayan, özel koleksiyon parçalarla görüntülenen Beckham’ın kol çantası da yine özel bir tasarım. Değeri ise 4 bin TL üzerinde.
DÜNYANIN EN SEÇKİN KREDİ KARTI
Victoria Beckham’ın çantasında en dikkat çeken American Express Centurion card bulunduruyor olması. Bu kart dünyanın en varlıklı aileleri tarafından kullanılan ve siyah renkte olan bir kredi kartı ve genellikle American Express tarafından veriliyor. Kartın üzerinde herhangi bir isim yazmıyor, sadece kart numarasının bulunduğu bu kart ile dünyanın neresinde olursanız olun alışveriş yapabildiğiniz gibi, aynı zamanda limitsiz olma özelliğine de sahip. Bu kart, ünlüler dünyasından Simon Cowell, Lady Gaga ve Naomi Campbell gibi isimlerde de bulunuyor.
ELİZABETH STROUT ROMANI
Victoria Beckham’ın çantasında 2009 yılında Kül Mevsimi (Olive Kitteridge) adlı romanıyla kurgu dalında Pulitzer Ödülü’nü kazanmış bir yazar olan Elizabeth Strout imzalı ‘My Name Is Lucy Barton’ kitabı bulunuyor.
KRİSTAL KAFATASI
Her zaman negatifilikten uzakta olmayı seçen ünlü ismin çantansında sakinleştirici etkisi bulunan kristal bir kafatası da mevcut. Bu gördüğünüz siyah kafatası ürkütücü görünse de pozitif gücüyle Victoria’nın favorisi. Fiyatı ise 3 ile 1000 dolar arasında değişiklik gösteriyor.
TELEFON KILIFI
Çantasında adı ve soyadını baş harflerinin yer aldığı siyah bir kılıfı da var. Telefonunu asla yanından ayırmadığını söyleyen Beckham’ın telefonu ise Iphone 6s.
PARILDAYAN GÖZLER...
Victoria Beckham’ın parıldayan gözlerini sırrı, çantasından çıkarmadığı gözlerine ışıltı veren damlası. Fiyatı ise 10 doların altında.
CİLT İKSİRİ
Beckham’ı yakından tanıyanlar onun güzellik malzemeleri olmadan seyahat edemediğini çok iyi biliyor. İşte onlardan bir tanesi de asla çantasından çıkarmadığı güzellik iksiri. 270 TL değerinde olan Estee Lauder kremini makyaj öncesinde muhakkak cildine uyguluyor.
RUJ
Her daim bakımlı halleriyle ilham kaynağı olan Victoria, 140 TL değerindeki rujunu ve 190 TL değerindeki bronzerını da çantasından asla eksik etmiyor.
ANTİ AGİNG EL KREMİ
42 yaşındaki Victoria Beckham’ın çantasının vazgeçilmezlerinden bir tanesi de yaşlanma karşıtı el kremi. El kreminin değeri ise 220 TL.
KOYU RENK GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
Güneş gözlüksüz dışarı çıkmayan Victoria Beckham, her yerde koyu renk güneş gözlükleri tercih ediyor. Güneş gözlüklerini kullanmayı çok seven ve paparazzilerden kaçmak için en iyi silahı olan bu aksesuarının ortalama fiyatı ise 1000 TL.
SÜPER LÜKS EL KREMİ
Bir Victoria Beckham çantası yüz kremsiz düşünülemezdi… Çantasında taşıdığı 40 ml Sarah Chapman marka yüz kremi 170 TL civarında.
PARFÜM
Çantasından parfümünü eksik etmeyen Beckham, minicik 7.5 ml boyutunda 185 TL’lik Byredo ‘Blanche’ parfüm yağı da taşıyor.
VÜCUT LOSYONU
Cilt bakımına oldukça önem veren Beckham, cep boyunda Kiehl's vücut losyonu taşıyor. Fiyatı ise 30 TL civarında.
4 BİN TL'LİK ÇANTA
Her zaman benzeri olmayan, özel koleksiyon parçalarla görüntülenen Beckham’ın kol çantası da yine özel bir tasarım. Değeri ise 4 bin TL üzerinde.