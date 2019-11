4 bin liralık çantasından servet çıktı!

Limitsiz kredi kartı, kristaller, nemlendiriciler… İşte 4bin TL üzerindeki kol çantasının içinde yer alan o ürünler…Victoria Beckham’ın çantasında en dikkat çeken American Express Centurion card bulunduruyor olması. Bu kart dünyanın en varlıklı aileleri tarafından kullanılan ve siyah renkte olan bir kredi kartı ve genellikle American Express tarafından veriliyor. Kartın üzerinde herhangi bir isim yazmıyor, sadece kart numarasının bulunduğu bu kart ile dünyanın neresinde olursanız olun alışveriş yapabildiğiniz gibi, aynı zamanda limitsiz olma özelliğine de sahip. Bu kart, ünlüler dünyasından Simon Cowell, Lady Gaga ve Naomi Campbell gibi isimlerde de bulunuyor.Victoria Beckham’ın çantasında 2009 yılında Kül Mevsimi (Olive Kitteridge) adlı romanıyla kurgu dalında Pulitzer Ödülü’nü kazanmış bir yazar olan Elizabeth Strout imzalı ‘My Name Is Lucy Barton’ kitabı bulunuyor.Her zaman negatifilikten uzakta olmayı seçen ünlü ismin çantansında sakinleştirici etkisi bulunan kristal bir kafatası da mevcut. Bu gördüğünüz siyah kafatası ürkütücü görünse de pozitif gücüyle Victoria’nın favorisi. Fiyatı ise 3 ile 1000 dolar arasında değişiklik gösteriyor.Çantasında adı ve soyadını baş harflerinin yer aldığı siyah bir kılıfı da var. Telefonunu asla yanından ayırmadığını söyleyen Beckham’ın telefonu ise Iphone 6s.Victoria Beckham’ın parıldayan gözlerini sırrı, çantasından çıkarmadığı gözlerine ışıltı veren damlası. Fiyatı ise 10 doların altında.Beckham’ı yakından tanıyanlar onun güzellik malzemeleri olmadan seyahat edemediğini çok iyi biliyor. İşte onlardan bir tanesi de asla çantasından çıkarmadığı güzellik iksiri. 270 TL değerinde olan Estee Lauder kremini makyaj öncesinde muhakkak cildine uyguluyor.Her daim bakımlı halleriyle ilham kaynağı olan Victoria, 140 TL değerindeki rujunu ve 190 TL değerindeki bronzerını da çantasından asla eksik etmiyor.42 yaşındaki Victoria Beckham’ın çantasının vazgeçilmezlerinden bir tanesi de yaşlanma karşıtı el kremi. El kreminin değeri ise 220 TL.Güneş gözlüksüz dışarı çıkmayan Victoria Beckham, her yerde koyu renk güneş gözlükleri tercih ediyor. Güneş gözlüklerini kullanmayı çok seven ve paparazzilerden kaçmak için en iyi silahı olan bu aksesuarının ortalama fiyatı ise 1000 TL.Bir Victoria Beckham çantası yüz kremsiz düşünülemezdi… Çantasında taşıdığı 40 ml Sarah Chapman marka yüz kremi 170 TL civarında.Çantasından parfümünü eksik etmeyen Beckham, minicik 7.5 ml boyutunda 185 TL’lik Byredo ‘Blanche’ parfüm yağı da taşıyor.Cilt bakımına oldukça önem veren Beckham, cep boyunda Kiehl's vücut losyonu taşıyor. Fiyatı ise 30 TL civarında.Her zaman benzeri olmayan, özel koleksiyon parçalarla görüntülenen Beckham’ın kol çantası da yine özel bir tasarım. Değeri ise 4 bin TL üzerinde.