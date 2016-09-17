4 bin liralık çantasından servet çıktı!

Moda ve makyaj bloggerlarının çektiği 'çantamda ne var' temalı videoyu Victoria Beckham da çekti

17 Eylül 2016, Cumartesi 16:41 Son Güncelleme:
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4 bin liralık çantasından servet çıktı!
Limitsiz kredi kartı, kristaller, nemlendiriciler… İşte 4bin TL üzerindeki kol çantasının içinde yer alan o ürünler…

DÜNYANIN EN SEÇKİN KREDİ KARTI

Victoria Beckham’ın çantasında en dikkat çeken American Express Centurion card bulunduruyor olması. Bu kart dünyanın en varlıklı aileleri tarafından kullanılan ve siyah renkte olan bir kredi kartı ve genellikle American Express tarafından veriliyor. Kartın üzerinde herhangi bir isim yazmıyor, sadece kart numarasının bulunduğu bu kart ile dünyanın neresinde olursanız olun alışveriş yapabildiğiniz gibi, aynı zamanda limitsiz olma özelliğine de sahip. Bu kart, ünlüler dünyasından Simon Cowell, Lady Gaga ve Naomi Campbell gibi isimlerde de bulunuyor.





ELİZABETH STROUT ROMANI 

Victoria Beckham’ın çantasında 2009 yılında Kül Mevsimi (Olive Kitteridge) adlı romanıyla kurgu dalında Pulitzer Ödülü’nü kazanmış bir yazar olan Elizabeth Strout imzalı ‘My Name Is Lucy Barton’ kitabı bulunuyor.

KRİSTAL KAFATASI



Her zaman negatifilikten uzakta olmayı seçen ünlü ismin çantansında sakinleştirici etkisi bulunan kristal bir kafatası da mevcut. Bu gördüğünüz siyah kafatası ürkütücü görünse de pozitif gücüyle Victoria’nın favorisi. Fiyatı ise 3 ile 1000 dolar arasında değişiklik gösteriyor.

TELEFON KILIFI



Çantasında adı ve soyadını baş harflerinin yer aldığı siyah bir kılıfı da var. Telefonunu asla yanından ayırmadığını söyleyen Beckham’ın telefonu ise Iphone 6s.

PARILDAYAN GÖZLER...

Victoria Beckham’ın parıldayan gözlerini sırrı, çantasından çıkarmadığı gözlerine ışıltı veren damlası. Fiyatı ise 10 doların altında.

CİLT İKSİRİ


Beckham’ı yakından tanıyanlar onun güzellik malzemeleri olmadan seyahat edemediğini çok iyi biliyor. İşte onlardan bir tanesi de asla çantasından çıkarmadığı güzellik iksiri. 270 TL değerinde olan Estee Lauder kremini makyaj öncesinde muhakkak cildine uyguluyor.

RUJ

Her daim bakımlı halleriyle ilham kaynağı olan Victoria, 140 TL değerindeki rujunu ve 190 TL değerindeki bronzerını da çantasından asla eksik etmiyor.

ANTİ AGİNG EL KREMİ

42 yaşındaki Victoria Beckham’ın çantasının vazgeçilmezlerinden bir tanesi de yaşlanma karşıtı el kremi. El kreminin değeri ise 220 TL.

KOYU RENK GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ



Güneş gözlüksüz dışarı çıkmayan Victoria Beckham, her yerde koyu renk güneş gözlükleri tercih ediyor. Güneş gözlüklerini kullanmayı çok seven ve paparazzilerden kaçmak için en iyi silahı olan bu aksesuarının ortalama fiyatı ise 1000 TL.

SÜPER LÜKS EL KREMİ

Bir Victoria Beckham çantası yüz kremsiz düşünülemezdi… Çantasında taşıdığı 40 ml Sarah Chapman marka yüz kremi 170 TL civarında.

PARFÜM

Çantasından parfümünü eksik etmeyen Beckham, minicik 7.5 ml boyutunda 185 TL’lik Byredo ‘Blanche’ parfüm yağı da taşıyor.

VÜCUT LOSYONU

Cilt bakımına oldukça önem veren Beckham, cep boyunda Kiehl's vücut losyonu taşıyor. Fiyatı ise 30 TL civarında.

4 BİN TL'LİK ÇANTA

Her zaman benzeri olmayan, özel koleksiyon parçalarla görüntülenen Beckham’ın kol çantası da yine özel bir tasarım. Değeri ise 4 bin TL üzerinde.

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