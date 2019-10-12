4 bin yıllık ruh haritası ortaya çıktı

POSTA

Alman bilim insanı Richard Lepsius, 1842’de Antik Mısır’da cenazelerde okunan metinlerin yer aldığı kitabın şifrelerini büyük oranda çözmüştü. ‘Ölüler Kitabı’, ölümden sonra gerektiğine inanılan yönlendirmeleri içeriyordu.

Tabutun içine çizmişler

Kitaptaki 1185 tılsım ve duanın amacı, ölüyü diriltmek değil; öldükten sonra ruhun yolculuğuna kılavuzluk etmekti. 2012’de soylu bir erkeğe ait olduğuna inanılan 4 bin yıllık mezar açılmıştı. Belçikalı bilim insanları, tabuttaki çizimlerin öldükten sonraki sonsuzluğa yolculukta ruhun haritasını temsil ettiğini ortaya koydu.

Bir kadına ait

Ayrıca, mezarın bir erkeğe değil; varlıklı bir kadına ait olduğu anlaşıldı. Buna göre; ölen kişiye ölülerin yargıcı Osiris Tanrısı ve bilgelik tanrısı Thoth’un huzuruna yükselmesi için karşılaşacağı zorluklar çizimle anlatılmıştı. Ölüyü bekleyen zorlu yollar arasında ateşten karanlık geçitler, ateş nehri, bıçaklı saldırganlar da var. Bu çizim, ölümden sonra yaşam inancına dair en eski kanıt oldu.