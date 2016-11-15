4 boyutlu kaş tasarımı kadınların yeni kurtarıcısı



"KALIN KAŞ TRENDİ BİTECEK"

Kaş şeklinin yüzüne uygun olmadığını düşünen, ince ve kavisli kaşlarından memnun olmayan, kaşıyla ilgili dökülme gibi sorunlar yaşayan ve daha doğal bir görünüme sahip olmak isteyen hanımların yeni kurtarıcısı olan 4 boyutlu kaş tasarımı; Estetik Koçu Didem Özkan'ın profesyonel elleriyle yeni bir boyut kazanıyor.4 boyutlu kaş tasarımı diğer teknolojilerin aksine kalıcılık, doğallık, sık tekrar gerektirmeyen, kişiye özel ve özellikle de insan sağlığına uyumlu pigmentlerin kullanılmasıyla Dünya Sağlık Örgütünün de desteklediği yenilikçi bir uygulama.Estetik Koçu Didem Özkan da aldığı patentle sektöre öncülük ediyor.Kaşların yüzün en çok göze çarpan ve çekiciliği arttıran yapı taşları olduğuna dikkat çeken Didem Özkan; “Son dönemlerde popüler olan kalın ve doğal görünümlü kaş trendinin önümüzdeki sezonlarda değişeceğini ve yeni bir şekil alacağınıbelirtiyor. Net ve keskin bakışlara sahip olmayı sağlayan düz ve kalın kaş modasının yerini kavisli, seyrek ama dağınık kalın görünümde olan kaşlara bırakacak" diyor.Didem Özkan; yüz ifadesini belirleyen, canlı ve genç bir bakışın olmazsa olmazı kaş modellerini, 4 boyutlu kaş tasarımıyla arzu edilen şekle ulaşabileceklerini ve daha uzun süre ilk günkü doğallığıyla kullanabileceklerini aktarıyor.