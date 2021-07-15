4 büyük kulübün başkanı canlı yayında isteklerini sıraladı

Başkanların sözleri şöyle:

Çebi: Biz ne kadar barışık olursak camialarımız da birbiriyle o kadar barışık olacaktır. Biz sahadaki rekabetin dışında dostuz. Biz ne kadar barışık olursak camialarımız da birbiriyle o kadar barışık olacaktır. Biz sahadaki rekabetin dışında dostuz.

Ali Koç: “Ben başkanlığa seçildiğimden beri şunu söylüyorum. Sorunlarımız aynı, çıkarlarımız aynı. Yapıcı hareket etmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız için çok mutluyum. Tarihte ilk olduğunu düşünüyorum böyle bir programın. İçinde bulunduğumuz yapısal sorunları adresleyerek yapıcı şekilde hayata geçirebiliriz.”

Burak Elmas: “Bugün bu programda 4 başkan olarak eğer bir sayıya dayandırabileceksek, 1. Lig’de toplam PasoLig kart adedinin yüzde 78’i burada oturuyor şu an temsilen. Ciddi kronikleşmiş problemlerimiz var. Bunların kavga ederek çözülmeyeceği tecrübeyle sabit. Bizim bazı problemleri halletmezsek yine kaos sezonuna başlayacağız. Bu konuların çözülmesinin mecbur olduğunda hemfikiriz, dışarıda bu sorunlar çözülmeden sahadaki rekabet amacına ulaşmıyor. Çünkü futbolun değeri artmıyor. O masaya oturmamız bu programa vesile oldu. Ben çok önem veriyorum bu tartışmaya. Futbol çok önemli bir öğe Türkiye için. Sorunları kişiye zimmetleyerek değil, sorunları çözerek Türk futbolunun değerini arttırmaya vesile olmamız lazım.”

Ahmet Ağaoğlu: Eğer ülke futbolunun %70'ini temsil eden kulüpler bizlersek, o sorunların %70'inin sorumlusu olan kulüplerin başkanları olarak oturuyoruz burada. Eğer sorunlar varsa, hepimizin sorunlarıdır. Bu sorunlar yılların problemi. Eğer buradaki en büyük paydaşlar 4 büyük kulüpse, en büyük sorumlu biziz.

ÇEBİ: "BİZİ YORUYOR"

Çebi: En çok desteğe ihtiyacımız olduğu dönemde destek olunmaması bizi üzüyor. Bitmeyen yayın ihalesi sorunlarımızdan biri. Kulüplerin gelirlerinin erozyona uğradığını görüyoruz. Bu konuda federasyonun bize katkı vermeye çalıştığını biliyorum. Onları suçlamak da doğru değil. Haklarımızı aramak, sorunlarımızı çözmek için mücadele veriyoruz. Bu bir kavga gibi algılanıyor. Pandemi gerekçe gösterilerek çıkarılan ekonomik tablo artık bizi yoruyor.

"YAYINCI KURULUŞ KONUSUNDA SONUÇ ALINAMAMASI BİZİ ÜZÜYOR"

Federasyonun yayıncı kuruluş konusunda uğraştığını kabul ediyorum ancak sonuç alınamaması bizi üzüyor. İstek ve taleplerimiz yerine getirilemiyor. 40 değil 400 kere olsa kapıyı çalacağız.

ALİ KOÇ: "4 TANE SORUNUMUZ VAR"

Ali Koç: Federasyonumuz sorunların dibine inmiyor, sorunlarımız çözülmüyor. Geçen sene bir sürü kulüp mali kongreye katılmadı. Kimseye sormadılar neden diye. 4 tane sorunumuz var, en önemlisi yayıncı kuruluş sorunu. Arkasından da yabancı kuralı.

"YAYINCI KURULUŞTA NEDEN HER SEZON İNDİRİM VAR?"

"Bizim rahatsızlığımız; aynı gemide olmamız gereken federasyonun bu konuda zaman zaman yayıncı kuruluştan bile daha çok yayıncı kuruluşu savunuyor olması. Son 4 sezonda en büyük 5 ligin gelirleri artarken bizimki inmiş. Biz neden her sezon düşüşü görmek zorundayız. İhale 5 sezon önce yapılmış. Son yıllarda çok zor durumlar kur sabitlemeleri vs. diyerek rakam küçülüyor. Bu rakam 2017'de 468 milyona iniyor, sonra 416 milyona, sonra 388 milyon dolara, geçen sezon 337 milyon dolara iniyor. Hiç 500 milyon hiç olmuyor. 5 senede toplam 564 milyon dolar. Bize bu senede yaptıkları teklif 2 milyar. Bu rakamı baz alırsak 679 milyon dolar oluyor, bu sezon da aynı şekilde kalacağını düşünürsek. Bu hangi nedenlerle oluyor?"

ELMAS: "BİZ ARTIK SEYİRCİ OLMAYACAĞIZ"

Burak Elmas: Biz kulüpler olarak Türk futbolunun sahibiyiz. Biz artık burada seyirci olmayacağız, kaptan olacağız. Mevcut kurullardan 1 tane Süper Lig takımı bile memnun değil. Biz yayıncı kuruluşun sahibi kadar zengin değiliz. Zorla gel bu parayı öde mi dedik? Eski hakemler hakemlik sisteminin nasıl çöktüğünü anlatıyorlar. Biz kavga etmeye devam edersek, onlar da orada oturmaya devam edecek.

"TFF KARAR İÇİN BENİM BU AKŞAM NE DİYECEĞİMİ BEKLİYOR"

“Bizim bir oyuncumuzun bir transferi konusunda bir kulüple sorunumuz var. Avrupa izin verdi ve çözdü ama TFF izin vermedi oynatmak için. Çünkü bu akşamı bekliyorlar! Benim ne diyeceğimi bekliyorlar!"

"Bir ülkede her sene yabancı kuralı konuşulur mu? Çocuk oyuncağı oldu resmen. Naklen yayından kesiyoruz ama oyuncularınkinden de kesiyoruz diyen yok. Bankalarla yaptığımız anlaşma gereği, bankalarla yaptığımız anlaşmada vergilerden sonra ödemeler var. Vadeler birbirine uymuyor. Vergi artışı oldu, oyuncu vergilerini biz ödüyoruz. Ben kimsenin bunu düşürün dediğini duymadım. Madem biz kulüplerle birlikte çözeceksek o zaman TFF'nin görevi ne, bunu tartışmak lazım!"

AĞAOĞLU: ANADOLU KULÜPLERİ CİDDİ ÇIKMAZA SÜRÜKLÜYOR

Ahmet Ağaoğlu: "4 büyük kulübün naklen yayından elde ettiği gelir %20-40 civarını temsil ederken, Anadolu kulüplerinde bu rakam %80-90 seviyesinde. Bizi bu kadar rahatsız eden konu, Anadolu kulüplerini ciddi çıkmaza sürüklüyor. Bu konuyu her toplantıda sık sık dile getirdim. Harcamalarımızın %60-80 arası döviz üzerinden. Eskiden 750-800 bin Euro gelir elde ettiğiniz üç puan geliri şu anda 190 bin Euro civarında.

"Yayıncı kuruluş enflasyondan etkilendim diyor, indirim istiyor. Kurdan etkilendim diyor, indirim istiyor. Pandemiden etkilendim diyor, indirim istiyor. Biz etkilenmiyor muyuz? Biz hem kurdan, hem de enflasyondan etkileniyoruz!"

"ÇARPIKLIK SİSTEMDE"

"Karşılaştığımız sorunların kaynağı biz kulüpleriz. Biz MHK ile ilgili sorunları dillendiriyoruz ama yıllardı kurulların yapısı bu şekilde. Bu sorunlar bugün çıkmış bir sorun değil. TFF bir önerge verdi. Başkan tarafından teklif edilen ibaresini kaldırıp yönetim kurulu tarafından teklif edilen ibaresi geliyor. Adil kararlar verme şansı olmadıklarını kendileri de itiraf ediyor. Çarpıklık kişilerde değil, çarpıklık sistemde. 3 senede 4 kez MHK başkanı değişti. Tartışmalar sona ermedi. Çünkü arıza motorda, siz lastik değiştiriyorsunuz. Premier Lig'de hakem eleştiriliyor, sistem değil. La Liga'da algoritmatik yapay zeka bir sonraki maçın hakemini belirliyor."

ÇEBİ: "TÜRK ÇOCUKLARIMIZ KARAR ÇIKTIĞI GÜN 3 MİLYONU 6 MİLYON YAPTI"

Ahmet Nur Çebi: Kulüplerin hepsi dışarıdaki davalarda perişan vaziyetteler. Pandemiyle hiçbir ilgisi yok. Veriyor davayı geçiyor. Şampiyonlar Ligi gelirlerimizden indireceklermiş. Yine pandemi sebep gösteriliyor. Federasyonun yerinde olsam 'Altyapı ve tesis için kaynak veriyorum, 5 sene sonra 6 yabancı ile oynayın.' derim. Ben de Türk oyuncularımız olsun çok istiyorum ama bizim Türk çocuklarımız karar çıktığı gün 3 milyonu 6 milyon yapıyorlar."

"UÇK cezalarımızı kesiyor. Şu saate kadar hakkaniyet indirimi vardı. Pandemiden sonra o da kalktı. Bizi her dava eden UÇK'dan davaları olduğu halde kazanıyorlar. UÇK'nın tartışıldığı bir durum ortaya çıkmaya başladı. Mahkemelerde bu kararları tartışmaya açıyoruz. Futbol kulüplerine düşman mısınız, size ne yaptılar? Bu kulüpler ayakta kalamazsa hangi futbolcu, hangi hoca para kazanacak. Aynısı UEFA'da da oldu. Yurtdışında her türlü davayı kaybediyoruz. Futbolcu dava açıyor, parayı alıp gidiyor. Manchester City ve Milan'a karşı dava kaybediliyor ama Türkiye'den bir kulüp gittiği zaman UEFA'da ve CAS'ta dava kazanma şansı sıfır. Türk kulüpleri davalarla perişan haldeler."

Ahmet Ağaoğlu: "2 yıldır bir rezerv lig kurulamadı. U19 liginin adı Gelişim Ligi ama acaba o ligin düzeyi bu çocukların gelişimini sağlar mı? Çok merak ediyoruz, planlanan, deklare de edilen Rezev Lig'den neden vazgeçildi?"

Burak Elmas: "Kulüplerin iradesine rağmen bu kural alındı. Sen Avrupa Şampiyonası'nda başarısızsın diye yabancı kuralı getirilemez. Oyuncular eşit rekabette yurtdışına gittiler. Fransa'nın şampiyon takımında 3 Türk var. Etiyopyalı atletle şampiyonluk arıyorlar ama sonra Milli Marş okunmuyor diyorlar. Çok anlamsız."

Ahmet Nur Çebi: Kulüpler Birliği içinde aldığımız bütün kararlarda %90 beraber hareket ettik. Ama karşılık bulamadık. Kabullenemediğimiz olay bu. Kaale alınmıyoruz, bu doğru değil.

KOÇ: "TFF'YE YABANCI KURALI İÇİN ÇAĞRILDIK"

Ali Koç: "İllegal bahise karşı güzel adımlar atıldı. Legal bahiste gelirler, 2012'den bu yana 10 kat arttı. En son canlı bahis, bahis çeşitliliği gibi adımlar atıldı. Güzel, bu olumlu. Ancak gelir 10 katına çıkmış. Kulüplerin bu gelir havuzunda aldıkları pay %4'den, binde 4'e gerilemiş. Biz diyoruz ki, yine %4 olsun, kaynakta da kesilsin bu paralarımızla Bankalar Birliği yapılandırma borçlarımızı ödeyelim.

Birkaç kulüp başkanıyla federasyona çağrıldık ve yabancı kuralı toplantısı yaptık. Sayın başkan bana sordu. "Bazı kulüplerimizin sıkıntısı var, elden oyuncu çıkarmak çok zor. En geç devre arasında önümüzdeki 3 yılın transfer kurallarını kararlaştıralım" dedim. 8+6 yabancı kuralı demek, 6 yabancının tribüne gitmesi anlamına geliyor. Türk takımlarının böyle bir lüksü yok.

'NİYE ALİ KOÇ'UN SUYUNDAN GİDİYORSUNUZ' DİYOR

Evet biz bir yabancı çöplüğü haline geldik. Ben olsam 30 yaşından bir gün dahi almış yabancının transferine izin vermem. Sayıyla sınırlayacağımıza başka kriterler getirelim. Federasyonun bir yöneticisi başkanları arayıp 'Niye Ali Koç'un suyundan gidiyorsunuz' diyor. Bu cüreti gösteriyor. Ali Koç antipatileri var. Olsun, devam etsin. Problem değil. Geçen sezon ilk maçların ilk 1 dakikasında hiçbirimiz oynamadık. İrade koyduk. Kulüpler Birliği bir irade koyar ve kimse karışamaz. En kötü puanlarımızı silerler, o da bir şey fark ettirmez."

MAÇLARA ÇIKMAMA SORUSU

Maçlara çıkmama konusunda Ali Koç: "En fazla 3 puanımız silinir, o da bir şey fark ettirmez!" cevabını verdi.

PCR TESTLERİ

Ali Koç: "Futbolu yönetiyorlar, PCR testlerinin parasını bile ödemediler. Biz ödedik"

Ahmet Ağaoğlu: "4 Milyon lira ödedik başkan. Hadi bizim bir şekilde gelirlerimiz var. Anadolu Kulüpleri peki? Taraftarı az olan geliri az olan ve belki hiç olmayanlar?"

Ali Koç: "Kahramanca direndi Türk halkı ve 15 Temmuz'a girdik. Kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz günümüz olmasaydı keşke, hüzün ve acılarla dolu bir gün ama aynı zamanda bu milletin halkın gurur günü"

Burak Elmas: "Türk halkı 15 Temmuz'da demokrasisine sahip çıkt. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu hain terör örgütüne karşı halkımızın verdiği mücadeleyi tekrar anımsayarak bu mücadeleyi verenlere teşekkür ediyorum."

ELMAS: "TFF BUNU BECEREMEDİ"

Burak Elmas: Federasyonun açıklamasında göre bizden daha fazla yabancı oyuncu oynatan iki lig var. İtalya ve İngiltere. İkisi de geçen hafta EURO 2020 finali oynadılar. Demek ki milli takıma daha çok Türk oyuncu bulmak için yabancı sınırıyla oynamaya gerek yok.

Yayın haklarını satmak için yetki verdiğimiz TFF bunu beceremedi. TFF, uzun bir süredir sistemsizlik sisteminden besleniyor. Birçok kişinin, birçok kişiyle problemi var.

Ahmet Ağaoğlu: "Kulüpler Birliği Başkanı olarak konuşacağım bundan sonra, çünkü Kulüpler Birliği TFF Tahkim Kurulu tarafından usulden tanınmıyor. Siz bu oyunun bir paydaşı değilsiniz deniyor. O yüzden istediğim gibi konuşabilirim ceza almam."

Burak Elmas: "Belli olmaz bir yolunu bulurlar ceza vermek için başkan."

Ahmet Nur Çebi: Temel, Dursun'a demiş ya, "Sen beni tanımıyorsan, ben seni hiç tanımıyorum" diye. Aynı o hikaye.

Ahmet Ağaoğlu: "Maçlara çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Futbolun futbol olmaktan uzaklaştığı yerde siz maça çıksanız ne olur, çıkmasanız ne olur?"

Ahmet Ağaoğlu: İngiltere'de federasyon, sadece müsabaka talimatlarını uyguluyor. Hakemler, ayrı bir şirket. O şirkette kimsenin bilerek hata yapma şansı yok. Performansa göre sistemin dışında kalırlar. Böyle bir modele geçmememiz için şu anda hiçbir nedenimiz yok.

Burak Elmas: TFF, uzun bir süredir sistemsizlik sisteminden besleniyor. Birçok kişinin, birçok kişiyle problemi var. Fatih Terim'e orantısız cezalar verilmesi için yapılan planlara şahit olduk.

Ahmet Nur Çebi: "Kulüpler olarak yabancı sayısında sınırlama olmasını doğru bulmuyoruz. Benim elimi kolumu bağlamışsınız, rakiplerimiz bana yumruk atıyor. Limit olayını böyle özetleyeyim. Biz sorunları yazdık olmadı, görüştük olmadı, çıkıp anlatıyoruz şimdi o da olmazsa TFF Genel Kurulu'nda bunları konuşacağız"

ÇEBİ: "BİRBİRİMİZİN İLGİLENDİĞİ FUTBOLCULARLA İLGİLENMEYELİM"

İstirham ediyorum bütün başkanlarımızdan, birbirimizin ilgilendiği futbolcularla ilgilenmeyelim. Birbirimizle haberleşerek birlik beraberlik mesajı vermeliyiz. Menajerlerin oyununa geliyoruz.

Ali Koç: "Federasyon çok yüksek maliyetle çalışıyor. Maaşları, kullanılan arabaları biliyorum. Bizim paralarımız nereye gidiyor, şeffaf şekilde bilmek istiyoruz. Güven sorunu ve bunun toplumsal etkileri var."

Burak Elmas: "TFF isterse bir devrimin bu parçası olabilir. Bu devrim onlar istese de istemese de olacak. Bunun artık ötelenebilir bir yanı yok. Gönül ister ki gelsinler lideri olsunlar bu işin."

Milliyet