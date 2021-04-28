4 DEAŞ’lı, Sakarya'da yakalandı! Görüntüleri ortaya çıktı...
Sakarya'da, polis operasyonuyla terör örgütü DEAŞ’ın eylemleri sırasında çekilen videolarda yer alan, Suriye ve Irak uyruklu 4 terörist yakalandı.
28 Nisan 2021, Çarşamba 15:49 Son Güncelleme:
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın gerçekleştirdiği eylemlerin yer aldığı videolarda görüntüleri tespit edilen örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma yaptı. Soruşturma kapsamında, eylemlere katıldıkları belirlenen 1'i Suriye ve 3'ü Irak uyruklu olmak üzere 4 terörist gözaltına alındı.
Ramiz Kaan OKTAR/DHA
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