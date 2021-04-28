Türkiye 4 DEAŞ’lı, Sakarya'da yakalandı! Görüntüleri ortaya çıktı...

4 DEAŞ’lı, Sakarya'da yakalandı! Görüntüleri ortaya çıktı...

Türkiye

4 DEAŞ’lı, Sakarya'da yakalandı! Görüntüleri ortaya çıktı...

Sakarya'da, polis operasyonuyla terör örgütü DEAŞ’ın eylemleri sırasında çekilen videolarda yer alan, Suriye ve Irak uyruklu 4 terörist yakalandı.

28 Nisan 2021, Çarşamba 15:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın gerçekleştirdiği eylemlerin yer aldığı videolarda görüntüleri tespit edilen örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma yaptı. Soruşturma kapsamında, eylemlere katıldıkları belirlenen 1'i Suriye ve 3'ü Irak uyruklu olmak üzere 4 terörist gözaltına alındı. 

Ramiz Kaan OKTAR/DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Birlik beraberlik gerek’ derken…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Neye benziyor?
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye karşıtlığı iyice büyüyecek
Hakan Çelik
Murat Çelik
Biden’ın tercihi ve bundan sonrası
Murat Çelik
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Semt pazarlarında tam kapanma öncesi adım atılacak yer kalmadı