Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açılamada, covid geçirenlerin ne zaman aşı yaptıracağı, aşı yaşı ve 4. doz aşı hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Aşı uygulamaları tüm hızıyla devam ederken, bu yeni doza yönelik açıklama 4. doz aşı kimlere yapılacak? 4. doz covid aşısı zorunlu mu? araştırmalarına neden oldu.





4. DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı aşı uygulamaları hakkında yeni kararlara imza attı. Kamuoyu ile paylaşılan yeni kararlara göre,

PCR testi pozitif olan vatandaşlar, iyileştikten 1 ay sonra aşı olabilecek. Daha önce bu süre 3 ay olarak duyurulmuştu.

Bir diğer öneli konu ise aşı yaşı ile ilgili. 15 yaş ve üzeri tüm vatandaşlara aşı hakkı tanınırken, 12 yaş ve üzeri olup kronik hastalığı bulunan çocukların da aşı olabileceği duyuruldu.

4. doz aşıların ise 3. dozdan 21 gün sonrasına yapılabileceği açıklandı.

4. doz aşı nedeniyle yaşanan kafa karışıklığına ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,

“Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.” dedi.

4. DOZ COVİD AŞISI ZORUNLU MU?

Bakan Koca, “Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur." ifadelerini kullandı.

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