Ash, Omicron mutasyonunun yol açacağı enfeksiyon dalgasına karşı bunu yapan ilk ülkelerden olduklarını ifade ederek 4. dozun ilk olarak bağışıklık sistemi zayıf olanlara uygulanacağını söyledi. Ash “Verileri günlük olarak izlemeye devam edeceğiz ve bu tavsiyeyi nüfusun daha fazlasına genişletmemizin gerekip gerekmediğini göreceğiz” dedi.

Nüfusun yüzde 64'ü Covid-19'a karşı tamamen aşılı

İsrail, 1 yıl önce Pfizer'in koronavirüs aşısını uygulamaya başlayan ilk ülkeler arasındaydı ve geçtiğimiz yaz 3. doz aşı uygulamasına başlamıştı. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre yaklaşık 9.5 milyonluk nüfuslu ülkede 5 milyon 904 bin 296 (nüfusun yüzde 64'ü) kişiye aşının 2 dozu uygulandı. 3 doz aşı yaptıran kişi sayısı ise 4 milyon 222 bin 99 olarak açıklandı.

Ülkede koronavirüs salgınında bugüne kadar 8 bin 243 kişi hayatını kaybederken, toplam 1 milyon 374 bin 453 vaka tespit edildi.

İHA



