Sağlık Bakanlığı aşı uygulamalarına ilişkin yeni kararlara imza attı. Bu yeni kararlar içerisinde en çok dikkat çekenlerden biri de 4. doz aşı uygulaması oldu. Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, 4. doz aşı, yurt dışına çıkacak vatandaşları daha çok ilgilendiriyor. İşte konunun ayrıntıları…

4. DOZ AŞIYI KİMLER OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, 4. doz aşı hakkının yurt dışına çıkışlarda 2 doz BionNTech aşısı isteyen ülkeler olması sebebiyle 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen verildiği belirtildi.

4. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

4. doz aşılar 3. dozdan 21 gün sonra yapılabilecek.

AŞI YAŞI KAÇA İNDİ?

Aşı yaşı geçtiğimiz ay 16’ya inmişti. 16 yaş ve üzeri olan tüm gençler aşı olabiliyordu. Alınan yeni kararla, tüm 15 yaş üstü vatandaşlara ve

kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

COVİD AŞINININ YAN ETKİLERİ NELERDİR NASIL GEÇER?

Covid aşısının en yaygın görülen yan etkileri uzmanlar tarafından şöyle sıralanmaktadır:

Yorgunluk,

Baş ağrısı,

Kusma,

Ateş,

Titreme,

Kas/eklem ağrısı,

İshal,

Aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik

Koronavirüs aşısının yan etkilerinden olan kas ve eklem ağrıları için istirahat edin, yeterli sıvı aldığınızdan emin olun, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz. Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik ve kızarıklık olması durumunda kolunuzu yüksekte tutmaya öze n gösterin ve soğuk uygulayın. Bunun için ıslak bir havlu yeterli olacaktır. Asla cildinize direkt olarak buz temas ettirmeyin. Aynı zamanda çok ağrı olması durumunda parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. Hafif ateş, titreme halinde, öncelikle ateşinizi doğal yollarla düşürmeye çalışın. Eğer düşmezse, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanın, bol sıvı tüketin ve istirahat edin. Aşıdan sonra oluşan yorgunluk içinse bol sıvı alın ve istirahat edin. Korona aşısından sonra kusma ve ishal şikayeti yaşarsanız, öncelikle vücudun elektrolit dengesinin bozulmaması için bol sıvı tüketin. Aynı zamanda beslenme diyetinizi de ishal diyetine uygun olarak düzenleyin. Covid aşısından sonra gelişen baş ağrısı için parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

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