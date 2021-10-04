4 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son vaka sayısı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 4 Ekim 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
04 Ekim 2021, Pazartesi 19:36 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 28 bin 810 olurken can kaybı ise 248 oldu.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1445079584244916247
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