Çeyrek ve gram altın kaç TL? Güncel altın fiyatları

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 4 Ekim 2018 Perşembe güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 237,30 liradan alınan gram altın 237,50 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

764 liradan alınan yarım altın 774 liradan ve 382 liradan alınan çeyrek altın 387 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 564 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 585 liradan, 216,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220,50 liradan, bin 528 liradan, tam altın bin 548 liradan, satıldı.

BORSADA SON DURUM

Borsa, günü yüzde 2,77'lik düşüşle tamamladı.

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