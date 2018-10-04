4 Ekim güncel altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Bugün döviz fiyatlarıyla birlikte altın fiyatları da yükselişte... Bu nedenle gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet Altını'ndaki son durum merak ediliyor. İşte 4 Ekim güncel altın fiyatları...
27 Eylül'de uzun bir aranın ardından dibi gören altın fiyatları düne kadar dalgalı bir seyir izliyordu. Bugün altın fiyatları yükselişe geçerek ortalama yüzde 1,40 oranında yükseldi. Dün 232 liradan işlem gününü kapatan gram altın şu sırlar 238,75'ten işlem görürken çeyrek altın 382 lira seviyesinde... İŞTE 4 Ekim güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 4 EKİM
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın, alış 238,35 lira üzerinden işlem görürken, satış 238,75 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın, alış 382,35 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış, 392,63 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
Cumhuriyet altını fiyatı alış 1.541,00 lira, satış 1565,00 Türk Lirasından işlem görüyor.
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Tam altın fiyatı, alış 1492.15 lira, satış 1522.03 liradan işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın, alış 746,28 lira, satış 765,27 Türk Lirası.