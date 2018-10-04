4 Ekim güncel altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

4 Ekim güncel altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar? Bugün döviz fiyatlarıyla birlikte altın fiyatları da yükselişte... Bu nedenle gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet Altını'ndaki son durum merak ediliyor. İşte 4 Ekim güncel altın fiyatları...