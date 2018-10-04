Süper Loto çekildi! İşte kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 572’nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 12, 25, 43, 51 ve 52 olarak belirlendi.

3 MİLYON 170 BİN 218 LİRA 95 KURUŞ İKRAMİYE DAĞITILDI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 87 kişi 9 bin 277 lira 65’er kuruş, 4 bilen 5 bin 46 kişi 172 lira 20’şer kuruş, 3 bilen 100 bin 278 kişi 14 lira 90’ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 3 milyon 170 bin 218 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 289 bin 737 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 280 bin 897 lira 61 kuruş kamuya aktarıldı.