Magazin 4. evlilik yıl dönümlerini kutladılar

4. evlilik yıl dönümlerini kutladılar

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4. evlilik yıl dönümlerini kutladılar

Mayıs 2016’da Cunda’da görkemli bir düğünle evlenen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 4. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

15 Mayıs 2020, Cuma 20:57 Son Güncelleme:
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Dört yıl önce Cunda’da görkemli bir düğünle evlenen Sinem Kobal - ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, bebek heyecanı yaşıyor. Beş ay sonra baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu “Evet kız babası oluyorum. Sinem de ben de çok mutlu ve heyecanlıyız” diyerek haberi doğrulamıştı.

Kız bebek bekleyen Sinem Kobal, Kenan İmirzalioğlu’yla 4. evlilik yıl dönümlerini bu fotoğraflarla kutladı.

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