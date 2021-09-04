Türkiye 4 Eylül 2021 koronavirüs tablosu! Vaka sayısı düştü, ölüm sayısı arttı

4 Eylül 2021 koronavirüs tablosu! Vaka sayısı düştü, ölüm sayısı arttı

Türkiye

4 Eylül 2021 koronavirüs tablosu! Vaka sayısı düştü, ölüm sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

04 Eylül 2021, Cumartesi 20:02 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 464 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,55, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,45 olarak gerçekleşti. Türkiye’de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 761 bin 208’e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 382 bin 825 doz aşı uygulandı. En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayısının 20 bin 33, can kaybının da 278 olduğuna dikkati çekerek, "İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylül’de, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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