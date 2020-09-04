Türkiye 4 Eylül corona virüste son durum

4 Eylül corona virüste son durum

Türkiye

4 Eylül corona virüste son durum

Türkiye'de corona virüs salgınında 1021 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 249 bin 108’e yükseldi.

04 Eylül 2020, Cuma 19:26 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım." ifadesini kullandı.

Türkiye’de son 24 saatte 117 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1612 kişiye hastalık tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti.


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