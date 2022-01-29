4 gün boyunca sadece muz yerseniz ne olur?

4 gün boyunca sadece muz yemek kulağa tuhaf gelse de böyle bir durumun en fazla 4 gün yapılabileceği uzmanlar tarafından açıklanmış. Ancak bu beslenme şeklini 4 gün uygulayanların bir daha bu beslenme planını uygulaması önerilmiyor. Yani bu diyet yılda sadece 1 defa uygulanabiliyor.

Sınırsız enerji sağlar

Muz içeriğinin %74’ü sudur. İçeriğinde ayrıca bol miktarda karbonhidrat bulunduran muz tüm gün enerjik kalmanızı sağlıyor. Spora başlamadan önce ve sonrasında sıklıkla muz tüketen sporcuların enerjik kalması bu da beslenme düzenlerine bağlı. Enerjinizin çabuk tükenmesinden şikayetçiyseniz günlük olarak muz tüketimi yapmanız tavsiye edilir.

Muz diyetini uygulamak oldukça kolay. Gün içinde her öğünde3 tane muz yiyerek muz diyetini kolay biçimde uygulayabilir ve hızlıca kilo verebilirsiniz. Muzu isterseniz kurutup, isterseniz su ve süt ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Bu şekilde günlük tüketim ile bel bölgenizdeki yağların kısa sürede yakıldığında şahit olacaksınız.

Sindirim sistemini düzenliyor

4 gün boyunca muz tüketmenin faydalarından bir diğeri ise sindirim sistemini düzenlemesi. Önemli bir sağlık sorunu olan kabızlığa iyi geldiği bilinen muz, lif bakımından zengin bir ürün olduğu için sindirim sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Mutluluk hormonu salgılıyor

İnsanlarda mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanması ile muz tüketimi arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor. Günlük daha fazla muz yiyerek ruh halinizdeki olumlu değişimlere tanıklık edebilirsiniz.









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